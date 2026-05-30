Día de la Papa: importancia, variedades y una receta para celebrar al cultivo que conquista el mundo

Cada 30 de mayo, en la Argentina y en todo el mundo, se celebra el Día Internacional de la Papa , una fecha proclamada oficialmente por la Asamblea General de las Naciones Unidas en la Resolución 78/L.16 del 30 de noviembre de 2023, con el objetivo de visibilizar la importancia de este tubérculo que es uno de los cinco cultivos más importantes del planeta, ya que se cultiva en más de 150 países y se consume habitualmente por miles de millones de personas en todo el mundo.

La Asamblea General de la ONU proclamó esta fecha para visibilizar la importancia de un cultivo que sostiene la economía de millones de familias rurales.

El lema de este año, "Donde crecen las papas, florecen los medios de vida", resalta que la cadena de valor de la papa es un motor económico indispensable que sostiene directamente la economía y la resiliencia de millones de familias rurales, porque detrás de cada papa que llega a nuestra mesa hay una historia de trabajo, de tierra y de tradición que a menudo se invisibiliza.

Hoy en día, existen más de 5.000 variedades de papas o patatas, muchas de las cuales son producidas y consumidas exclusivamente por los pueblos indígenas que viven en el altiplano andino, el centro de diversidad genética del cultivo, donde las variaciones en tamaño, color y forma de los tubérculos son tan amplias que parecen de otro mundo.

Es importante mencionar que hay aproximadamente 180 especies silvestres relacionadas con la papa cultivada, que poseen una amplia gama de características hereditarias deseables, y aunque muchas de estas especies silvestres no son aptas para el consumo humano, representan una valiosa reserva de materia prima que puede ser utilizada para desarrollar variedades de papa cada vez mejores, capaces de adaptarse a las cambiantes condiciones ambientales, resistir a nuevos biotipos de plagas y enfermedades, y satisfacer las demandas del mercado y las preferencias de los consumidores.

papas (2) La papa cuenta con una gran variedad que quizás no conocías. Magnific

Las propiedades de la papa

La papa, además de ser un alimento versátil y económico, es rica en nutrientes: aporta carbohidratos complejos que proporcionan energía sostenida, vitamina C, potasio que ayuda a regular la presión arterial facilitando la eliminación de sodio en el cuerpo, y la vitamina B6 que fundamental para el sistema nervioso.

Sus antioxidantes combaten el daño celular (sobre todo en las variedades de pulpa amarilla, que contienen luteína y zeaxantina para la salud ocular, y en las papas moradas, que aportan antocianinas protectoras) y su fibra mejora la salud digestiva, especialmente cuando se consume con cáscara, que es donde se concentra gran parte de la fibra y también una buena dosis de nutrientes.

papas (3) Dependiendo del color de la pulpa, este tubérculo puede aportar luteína, zeaxantina o antocianinas, compuestos que protegen la salud ocular y celular. Magnific

A tener en cuenta a la hora de consumir

Sin embargo, hay algunas consideraciones importantes a tener en cuenta al momento de consumirla: si se hierve y luego se deja enfriar, su índice glucémico disminuye, lo que reduce la rapidez con la que aumenta la glucosa en sangre y puede hacerla más apta para personas con diabetes cuando se controlan las porciones, aunque siempre es recomendable consultar con un especialista antes de hacer cambios en la dieta.

También es fundamental evitar el consumo de papas verdes o con brotes, ya que contienen solanina, una sustancia tóxica que puede causar malestares gastrointestinales y neurológicos si se ingiere en grandes cantidades, así que hay que revisarlas bien antes de cocinarlas y desechar las que estén en mal estado.

A continuación, te dejamos una receta sencilla y deliciosa para celebrar este día como se merece.

Receta: papas rústicas al horno con romero y ajo

Prepara fácilmente estas papas al horno con romero y ajo..jpg Una rica receta de papas al horno con romero y ajo. Shutterstock

Ingredientes (4 porciones)

1 kg de papas nuevas o medianas

4 dientes de ajo, con piel, aplastados

3 ramas de romero fresco

3 cucharadas de aceite de oliva

Sal gruesa

Pimienta negra recién molida

Paso a paso