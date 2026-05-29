Día del Folklorista: descubrí la razón de su celebración cada 29 de mayo

Conocé la historia detrás del Día Nacional del Folklorista, la celebración que se impulsó en honor a una gran figura del género.

Cada 29 de mayo en la Argentina se celebra el Día Nacional del Folklorista, en conmemoración de la vida y obra de Andrés Avelino Chazarreta, un santiagueño que nació el 29 de mayo de 1876 y falleció el 24 de abril de 1960, al que el tiempo y la historia bautizaron como "el Patriarca" del folklore nacional.

La historia detrás del Día del Folklorista: La fecha de conmemoración fue establecida en 2011 por la Ley N° 26.665, impulsada por la senadora Ana Corradi de Beltrán, con el fin de promover el consumo, la producción y la difusión de este género musical tan arraigado en las provincias del norte pero que con el tiempo se expandió a todo el país y más allá de sus fronteras.

Andrés Avelino Chazarreta, que a sus 15 años ya sabía tocar la guitarra, el piano, el violín, la mandolina y la bandurria, no solo fue un músico talentoso sino también un maestro de escuela. Incluso ocupó el cargo de director en otras instituciones como las escuelas de San Francisco, La Merced y Círculo Católico de Obreros. Sin embargo, esto nunca logró apagar la llama de su verdadera pasión, lo que lo llevó en 1905 a interpretar su famosa versión de "Zamba de Vargas" y un año después a crear el Conjunto de Arte Nativo, un grupo musical conformado por 30 personas, incluyendo bailarines.

Andrés Avelino Chazarreta Andrés Avelino Chazarreta. Secretaría de Cultura de la Nación

Un repaso por los éxitos de Chazarreta en el folklore: El punto de inflexión en su carrera llegó en marzo de 1921, cuando el grupo arribó a Buenos Aires y ofreció un espectáculo histórico en el Teatro Politeama. El Patriarca interpretó obras propias y clásicos del género, entre los que destacan "La zamba alegre", "La siete de abril", "La López Pereira", "La criollita santiagueña" y "La doble", temas que aún hoy resuenan en las peñas y festivales de todo el país y que son parte del repertorio obligado de cualquier músico de folklore que se precie de tal.