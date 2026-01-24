Cosquín 2026: Milo J y Cazzu revolucionan la grilla del festival del folklore ¿cuánto valen las entradas?

De los clásicos de Teresa Parodi al impacto de Cazzu y la voz afroperuana de Susana Baca: todo lo que tenés que saber sobre las nueve lunas del Festival Cosquín 2026.

El verano cordobés recupera su mística con el inicio de la 66ª edición del Festival Nacional de Folklore de Cosquín, que desde este sábado 24 de enero y hasta el 1º de febrero transformará a la plaza Próspero Molina en el epicentro de la cultura popular. Con el espíritu de las "nueve lunas" renovado, esta entrega no solo rinde culto a las raíces, sino que se anima a una apertura histórica al recibir a figuras del trap y la música urbana que están redefiniendo el género.

grilla cosquin 2026 La grilla completa de Cosquín 2026. Autoentrada Milo J agotó entradas y obligó a cambiar la infraestructura La gran sorpresa de este año es, sin dudas, la incorporación de Milo J. El joven de Morón presentará su álbum La vida es demasiado corta en la luna de cierre, logrando un sold out inmediato que obligó a la organización a retirar butacas para sumar tres mil lugares extra.

En esa misma sintonía de "nuevas eras", Cazzu desembarca con su proyecto Latinaje, una propuesta que fusiona trap, chacarera y performance.

cazzu-marco-tendencia-foto-instagramjorgeoleon-VREQ66FPQBBF7GEPCVLSWBOYXA Cazzu será una de las grandes estrellas del famoso festival. Instagram Ambas apuestas conviven con hitos de la tradición, como el regreso de Luciano Pereyra tras cuatro años y la presencia estelar de la ganadora del Grammy, Susana Baca, quien a sus 81 años engalana la noche de apertura.

El festival también funciona como un túnel del tiempo cargado de emoción. Soledad Pastorutti celebra tres décadas desde aquel revoleo de poncho que cambió el folklore, mientras que la mítica Teresa Parodi regresa a más de 40 años de su consagración para presentar adelantos de su disco Hasta que amanezca.