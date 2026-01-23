Comienza el Festival de Folklore de Cosquín: grilla y precios de las entradas

Del 24 de enero al 1° de febrero se desarrollará el Festival de Folklore de Cosquín que reunirá a Abel Pintos, La Sole, el Chaqueño y Luciano Pereyra.

La Plaza Próspero Molina ya está lista para recibir una nueva edición del Festival del Folklore de Cosquín, que en 2026 celebrará su 66° edición con nueve noches consecutivas de música, tradición y artistas de primer nivel. Se desarrollará desde el sábado 24 de enero hasta el domingo 1° de febrero, con una grilla con muchos artistas reconocidos.

A lo largo de las nueve lunas pasarán por el escenario figuras como Abel Pintos, Jorge Rojas, Luciano Pereyra, Soledad Pastorutti, el Chaqueño Palavecino, Los Nocheros, Los Tekis, Peteco Carabajal y Teresa Parodi, entre muchos otros, en una programación pensada para todos los públicos.

Grilla del Festival de folklore La grilla de artistas en cada una de las noches que se extenderá el Festival del Folklore lo componen los siguientes artista con sus respectivos precios de entradas:

Sábado 24 (1ª luna): Christian Herrera, Jairo, Los Manseros Santiagueños y Jorge Rojas. Entradas desde $32.000 a $90.000.

Domingo 25 (2ª luna): Dúo Coplanacu, Nahuel Pennisi, Raly Barrionuevo, Facundo Toro y Cazzu. Desde $38.000 a $90.000.

Lunes 26 (3ª luna): Ahyre, Abel Pintos y Guitarreros. Desde $32.000 a $90.000.

Martes 27 (4ª luna): Lázaro Caballero, Lucio "El Indio" Rojas, Paquito Ocaño, Orellana Lucca y Mariana Carrizo. Desde $28.000 a $75.000.

Miércoles 28 (5ª luna): Luciano Pereyra, Leandro Lovato, La Callejera y Silvia Lallana. Desde $32.000 a $90.000.

Jueves 29 (6ª luna): Los Tekis, Los Nocheros, Destino San Javier, Yamila Cafrune y Ceibo. Desde $28.000 a $75.000.

Viernes 30 (7ª luna): Chaqueño Palavecino, Juan Fuentes y Nati Pastorutti. Desde $28.000 a $75.000.

Sábado 31 (8ª luna): Soledad "30 años", Suna Rocha y el espectáculo "Juntos, la leyenda continúa". Desde $32.000 a $90.000.

Domingo 1 de febrero (9ª luna): Milo J, Peteco Carabajal, Maggie Cullen, Cuti y Roberto Carabajal y Teresa Parodi. Desde $38.000 a $90.000. Las entradas pueden adquirirse de manera online a través de autoentrada.com. Además, esta edición suma la propuesta "La Próspero", una terraza gastronómica con vista privilegiada al escenario, que permite cenar durante los shows con valores que oscilan entre $200.000 y $250.000, según la noche.

Presencia del gobernador Pullaro El intendente de Cosquín, Raúl Cardinalli, cursó invitaciones a gobernadores de todo el país para asistir al tradicional festival. Quien confirmó su participación en la apertura, el mismo sábado 24, es el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, que abrirá la ronda festivalera para promocionar los Juegos Suramericanos 2026 que se celebrarán en septiembre en Rosario.