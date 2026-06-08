Clásico del trail running de Argentina: la carrera que besa el cielo

En los últimos años en Argentina, el trail running no ha parado de crecer y de nutrir un calendario de coloridos eventosque atraviesa todas las geografías argentinas. La disciplina de la carrera extrema consiste, básicamente, en la aventura de correr por senderos naturales montañas, bosques, ríos y desiertos.

Así, se ha ido formando un exigente calendario anual de carreras que ya se consolidan como clásicos de la actividad. Algunas de ellas, las más afamadas, como la Turmalina Ultra Run , de la que nos ocuparemos, reúnen a más de 2.500 deportistas por edición.

En todas estas competencias de trail running , se destaca la exigencia de los entornos naturales, con terrenos naturales, fuertes pendientes y obstáculos como ríos, montañas, zonas de piedras o arena, vegas, nieve o bosques cerrados.

El trail running es una invitación a la aventura y a una conexión distinta con la naturaleza. En estas carreras extremas los deportistas se enfrentan a sí mismos en una experiencia extrema de resistencia y superación.

Turmalina Ultra run: el alto nivel

Un ejemplo de esta modalidad es la Turmalina Ultra Run, que se desarrolla cada año en la provincia de Córdoba. Esta edición será del 26 al 28 de junio, con las carreras a realizarse el 28 en distintos horarios y con propuestas extremas de ultra trail, a opciones más familiares.

La carrera se corre en las sierras de Córdoba de los alrededores de La Falda. Siendo de las más reconocidas y exigentes, con una gran variedad de alternativas de kilometraje: 66K, 51K, 36K, 21K, 11K, 6K y Kids, todas en distintos horarios a partir de las 4h del domingo. Quienes deseen inscribirse, aún hay cupos y pueden lograrlo haciendo click aquí.

Según Gustavo Ortiz, la Turmalina Ultra Run “tendrá como epicentro del evento, donde se desarrollan todas las actividades (largada, llegada, Expo Trail Run & Outdoor), el Anfiteatro Municipal Carlos Gardel de la ciudad de La Falda”.

pablobar_photo-7814.jpg La belleza de Córdoba es protagonista de esta carrera de trail running. Foto Gentileza Turmalina

Enorme convocatoria

El año pasado esta carrera convocó a 2.500 corredores del país y del extranjero.

Este puede ser el año del récord, en el marco de las bellezas naturales de las sierras cordobesas y de una disciplina deportiva en la que prima la solidaridad entre participanes, la autoexigencia y el disfrute de los entornos naturales.

Galería de fotos de la última Turmalina Ultra Run

pablobar_photo-7814.jpg Turmalina Trail running, en La Falda, Córdoba. Foto Gentileza Turmalina

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trail running correr turmalina Turmalina Trail running, en La Falda, Córdoba. Foto Gentileza Turmalina