Atención: estas son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves
Según el cronograma de Edemsa, son varias las zonas de Mendoza en las que el servicio eléctrico se verá afectado durante la jornada.
Edemsa dio a conocer cuáles son las zonas de Mendoza en las que habrá cortes de luz este jueves 23 de julio. Esto debido a las tareas de mantenimiento preventivo que la empresa de electricidad realiza de manera periódica y mediante cronograma previamente establecido.
Según el mismo, son siete los departamentos de la provincia en los que el servicio eléctrico se verá afectado a lo largo de la jornada: Guaymallén, Lavalle, Luján de Cuyo, Maipú, Tupungato, San Carlos y San Rafael.
Cortes de luz programados para este jueves 23/7
Guaymallén
- Entre calles Bolivia, España, Tomás Godoy Cruz y Pasaje Funes. De 9.00 a 13.00 h.
- En calle Miralles, entre Ferrari y Mauricio Grenon; Colonia Molina. De 9.30 a 12.30 h.
- Entre calles Damian Hudson, Alexander Fleming, Godoy Cruz y Mitre y zonas aledañas; Nueva Ciudad. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle Cambiaggi, entre Almirante Brown y Milagros y áreas adyacentes; Colonia Segovia. De 8.45 a 12.45 h.
- En calle Almirante Brown, en el barrio Jardín El Sauce y zonas aledañas; Colonia Segovia. De 9.30 a 13.30 h.
Lavalle
- En calle Los Arrayanes, entre Ruta Provincial N°24 y Severo del Castillo. En calle Lavalle, entre San Esteban y Ruta Provincial N°24 y áreas adyacentes; La Pega. De 9.00 a 13.00 h.
Luján de Cuyo
- En calle Viamonte, hacia el norte de Almirante Brown. En calle Almirante Brown, hacia el oeste de Viamonte y zonas aledañas; Chacras de Coria. De 9.15 a 13.15 h.
- Entre calles, Álzaga, Moyano, San Martín y Pueyrredón; Chacras de Coria. De 8.45 a 12.45 h.
- En calle Malabia, hacia el oeste de Vieytes. En loteos Pinar del Sol y Lar de Boedo y zonas aledañas; Carrodilla. De 9.30 a 13.30 h.
Maipú
- Entre calles Bruno Morón, Urquiza, Flor del Ceibo y Vila y áreas adyacentes; Coquimbito. De 9.00 a 13.00 h.
- En la intersección de calle 2 de Abril y Ruta Provincial N°31 y zonas aledañas; Fray Luis Beltrán. De 10.00 a 14.00 h.
Tupungato
- En calle Filipini, entre La Gloria y Benito Aranda; Villa Bastias. De 9.45 a 13.45 h.
- En calle La Carrera (o Ancon), hacia el este de Ruta Provincial N°89; San José. De 15.00 a 19.00 h.
San Carlos
- En calle Soriano, entre Asamblea y Puertas y zonas aledañas; Chilecito. De 9.30 a 13.30 h.
- Entre calles Combes, Independencia, Tienda Vieja y Ruta Provincial N°92. Afecta al barrio El Mirador Los Andes y calle Zapata, entre Quiroga y Ruta Provincial N°92. De 10.30 a 14.30 h.
San Rafael
- En la intersección de calles Sub Ayudante Barroso y Lobos y áreas adyacentes; Colonia Elena. De 15.15 a 19.15 h.
- En Ruta Nacional N°143, entre calles Ballofet y Ejército de Los Andes; Rama Caída. De 9.00 a 13.00 h.
- En Ruta Nacional N°146, entre calles Ramón Barrera y Maza norte. Afecta calles Lozano y Las Palmas y áreas adyacentes; Colonia Elena. De 9.15 a 13.15 h.