¿Seguirá lloviendo en Mendoza? Así estará el tiempo este lunes

Este lunes Mendoza amaneció con el rastro fresco de la lluvia : el Servicio Meteorológico Nacional registró cielos cubiertos con llovizna, humedad del 98% y presión de 927,8 hPa. Durante la mañana las probabilidades de precipitación no superaran el 10%, con cielo nublado y temperatura máxima de 9°C.

Por la tarde, el tiempo se mantendrá mayormente nublado, con un 5% de probabilidades de lluvia y máxima de 12°C, con vientos del noroeste de entre 13 y 22 km/h. Para la noche, las chances de precipitación llegarán apenas al 9%. En definitiva, un lunes húmedo y gris, con precipitaciones aisladas, neblinas matinales y vientos del sur marcando el descenso de temperatura.

A partir del martes 9 el panorama cambia. Se esperan cielos parcialmente nublados con predominio de vientos variables, leve ascenso de temperatura y máxima de 14°C, con mínima de 7°C. Las probabilidades de lluvia en la ciudad son prácticamente nulas durante todo el día, aunque las nevadas continuarán en cordillera.

El miércoles 10 sigue en la misma línea: parcialmente nublado, vientos del sur, temperaturas en recuperación con máxima de 16°C y mínima de 6°C, y nevadas en la alta montaña.

El jueves 11 se presenta parcialmente nublado, con vientos del norte y leve descenso de temperatura respecto al día anterior, máxima de 14°C y mínima de 6°C. Sin probabilidades de lluvia .

Cómo estará el fin de semana

El viernes 12 muestra el mismo perfil: parcialmente nublado, vientos del norte, ascenso térmico con máxima de 15°C. Para el sábado 13 y el domingo 14 llegan con cielos mayormente nublados pero sin precipitaciones en el Gran Mendoza: probabilidades de lluvia de entre 0 y 10%, temperaturas que van de los 3°C a los 15°C el sábado y de los 4°C a los 11°C el domingo.

Es decir. que las lluvias que marcaron el inicio de esta semana en Mendoza no tienen continuidad prevista en los próximos días. El tiempo irá mejorando progresivamente desde el martes, con cielos que se abren, temperaturas que suben levemente y vientos que dan un respiro. El invierno se mantiene presente con frío y nubosidad, pero el agua queda, por ahora, en pausa.