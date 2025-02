Cosquín Rock 2025: la tan esperada grilla día por día ya está disponible

El festival de música con más historia del país. Cosquín Rock, ya anunció su grilla día por día para la tan esperada edición 2025. El mega evento se realizará el sábado 15 y domingo 16 de febrero en su ya tradicional escenario del Aeródromo Santa María de Punilla, Córdoba. Sus 25 ediciones consecutivas lo posicionan como uno de los eventos más convocantes de Argentina y Latinoamérica.

Un encuentro de bandas, un ritual de verano rodeado de naturaleza. Jornadas intensas con los mejores sonidos y artistas del momento, expuestos al calor de un público incondicional. Una fuerza de atracción de la que nadie escapa, eso es Cosquín Rock.

Las entradas pueden comprarse con todos los medios de pago y 12 cuotas sin interés con tarjetas BBVA comprando con MODO en el único sitio oficial de venta de tickets para el festival es www.cosquinrock.net

En la primera fecha del gran festival Cosquín Rock, día sábado 15 de febrero actuarán, Babasónicos, Airbag, Divididos, No te va gustar, Wos, Dillom y Las pastillas del abuelo.

La grilla para los 7 escenarios dispuestos para hacer vibrar a los fanáticos también incluye, Los Auténticos Decadentes, La vela puerca, Ratones Paranoicos, El Zar, El mató a un policía motorizado, Guasones, El Plan de la Mariposa y Conociendo Rusia.

Mariano Mellino, Popof X, Space 92, Julián Jeweil, Cruzando el charco, Emmanuel Horvilleur, Los Tipitos, Hilda canta a Charly, Indios, Koino Yokan, Fer Ruiz Díaz y Jóvenes Pordioseros.

Para completar la locura de la primera jornada se harán presentes, Los espíritus, Memphis La Blusera, Turf, Tributo a Pappo, Miguel Vilanova, Celeste Carballo, Luis Robinson, Bolsa González, Siddhartha, Leo Rizzi, Lara 91 K, Florián, Ryan, DJS Pareja, Polenta, Santi Celli, Claudette King, Inazulina, Claudia Sette y Toyo Bagoso, Lupe, Mabel, Yulie y Vane Ruth, Gaba, Uma, Marti Death, The Ginger Hearts y Los mentidores.

El domingo 16 de febrero los escenarios explotarán con el sonido de, Los Piojos, Nicki Nicole, La Delio Valdés, Skay y Los Fakires, Las Pelotas, Deadmaus 5, Luck Ra, Ca7riel y Paco Amoroso.

Se suman además los talentos de Peces raros, Nafta, Bandalos Chinos, Juan Hansen Live, Bhavi, Silvestre y la naranja, Fer Ruiz Díaz, Massacre, Piti Fernández y Winona Riders.

Completando la segunda y última jornada a pura música y alegría también tocarán, Swaggerboyz, Vapors of Morphine, Zoe Gotusso, La Chancha Muda, Blair, Wayra Iglesias, Rosa Profunda, Javiera Mena, Ale Kurz, Iván Singh & Sheryl Youngblood, Manu Martínez, Sol Ortega, Sivinski, The Rithim Glambers, Genitallica, J Catriel, Los Búfalos sedientos, Maia Dros, Daniela Milagros, Hijos de la tormenta, Vinocio, Pampa, Sol Bassa, Cindy Coleoni Band, Marlene Suchy & The Super Sax, K4, César Baldomir Blues Band, Mari Pole feat Nico Rafetta, Fonso y las Paritarias, Papi Chimi Romero & Brossoul.