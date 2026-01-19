Cazzu en Jesús María: una actuación que nadie olvidará

El show de Cazzu que sacudió al festival de Jesús María. Su entrada quedará en la memoria del público del Festival.

Cazzu llegó por primera vez a Jesús María y el festival ya no fue el mismo. Su entrada al escenario marcó un quiebre en la grilla tradicional. Folklore, trap y pop convivieron en un show que atrapó desde el primer minuto. El público respondió con una energía que se mantuvo hasta el final.

Embed - Cazzu Zapateo El show abrió con aires folklóricos que conectaron con la identidad del evento. Luego el repertorio avanzó hacia otros ritmos. Trap, hip hop y pop se mezclaron sin cortes bruscos. Esa combinación sumó diversidad y amplió el horizonte musical del festival.

Latinaje fue el eje del recorrido musical. A partir de ese disco, Cazzu transitó sonidos de todo el continente. Tango, salsa, cumbia y corridos tumbados aparecieron uno tras otro. Cada cambio mantuvo la atención del público, que acompañó con palmas y cantos.