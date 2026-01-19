Cazzu en Jesús María: una actuación que nadie olvidará
El show de Cazzu que sacudió al festival de Jesús María. Su entrada quedará en la memoria del público del Festival.
Cazzu llegó por primera vez a Jesús María y el festival ya no fue el mismo. Su entrada al escenario marcó un quiebre en la grilla tradicional. Folklore, trap y pop convivieron en un show que atrapó desde el primer minuto. El público respondió con una energía que se mantuvo hasta el final.
La entrada de Cazzu
La presentación comenzó cerca de las tres de la mañana, cuando la expectativa ya era total. Apenas apareció en escena, el clima del predio cambió. La artista jujeña salió acompañada por bailarinas de malambo y una banda poco habitual para el festival. La fusión llamó la atención desde el inicio.
El show abrió con aires folklóricos que conectaron con la identidad del evento. Luego el repertorio avanzó hacia otros ritmos. Trap, hip hop y pop se mezclaron sin cortes bruscos. Esa combinación sumó diversidad y amplió el horizonte musical del festival.
Latinaje fue el eje del recorrido musical. A partir de ese disco, Cazzu transitó sonidos de todo el continente. Tango, salsa, cumbia y corridos tumbados aparecieron uno tras otro. Cada cambio mantuvo la atención del público, que acompañó con palmas y cantos.
Uno de los momentos más emotivos llegó cuando recordó su infancia en Jujuy. Contó que miraba el festival por televisión y soñaba con ese escenario. También habló de su vínculo con el folklore y de referentes como Horacio Guarany. El silencio del público marcó respeto.