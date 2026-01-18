Netflix: una historia conmovedora basada en hechos reales

Es una historia real. Netflix vuelve a emocionar con un relato de sacrificio. Togo revive un episodio olvidado que marcó a Estados Unidos. Un perro lideró una carrera contra el tiempo para salvar vidas en Alaska. La película, basada en hechos reales, impacta por su humanidad y por un heroísmo que pocos conocían.

Una historia real Togo narra un hecho ocurrido en 1925, durante una grave epidemia de difteria en Nome, Alaska. Más de diez mil personas vivían aisladas en ese puerto. La falta de un antídoto puso a la población en riesgo extremo.

historia La única dosis disponible estaba en Nenana, a más de mil kilómetros. El clima cerró toda opción aérea. Las temperaturas rozaban los –34 grados y una tormenta de nieve avanzaba sin pausa. La única salida fue organizar un relevo de trineos tirados por perros a través del territorio helado.

En ese operativo, Togo tuvo un rol decisivo. Durante años, su aporte quedó opacado por otros nombres. La película rescata su esfuerzo y lo coloca en el centro del relato. El animal lideró el tramo más largo y peligroso del recorrido, bajo condiciones físicas límite.