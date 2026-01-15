Netflix: si te gustó Black Mirror, esta película te sorprenderá

La distopía de Netflix donde el tiempo tiene precio. Si te atrae Black Mirror, esta película te gustará.

Netflix guarda esta película inquietante que deja preguntas abiertas. Paradise propone un futuro cercano donde el tiempo de vida funciona como moneda. El punto de partida es directo y duro. Una pareja pierde décadas de existencia por una deuda impuesta. Una distopía al estilo de Black Mirror.

Si te gustó Black Mirror, adelante con esta película Paradise es una producción alemana estrenada en 2023 que se mueve dentro de la ciencia ficción distópica. La trama se centra en AEON, una empresa de biotecnología que ofrece transferencias de años de vida. El sistema promete equilibrio social, pero esconde prácticas que favorecen a pocos y castigan a muchos.

película2 La película es una distopía. El conflicto estalla cuando la esposa del protagonista entrega 40 años para saldar una deuda ajena a su voluntad. Esa decisión forzada rompe la vida de ambos. Él inicia una carrera contrarreloj para recuperar lo perdido. Cada paso revela una red de poder, contratos opacos y jerarquías basadas en edad restante.