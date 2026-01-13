La serie de Netflix con una historia controversial y provocadora

No es una serie para ver sin pensar. Es una historia que provoca, inquieta y deja huella desde su primer capítulo.

No es una serie cómoda. Netflix guarda esta producción brasileña que mezcla adolescencia, miedo y deseo. El reto del beso plantea algo inquietante: una infección que se transmite al besar. Desde el primer capítulo, la historia incomoda y atrapa al mostrar cómo una comunidad entera entra en crisis frente a una amenaza ligada al contacto íntimo.

Una serie teen morbo La trama se desarrolla en un pequeño pueblo ganadero de Brasil. Allí, un grupo de adolescentes enfrenta una epidemia desconocida que se propaga a través de los besos. La primera víctima es Bel, una amiga cercana, y su caso desata el pánico. A partir de ese momento, el miedo se vuelve parte de la rutina diaria.

serie1 Fran, Alex y Chico son los ejes del relato. Los tres intentan entender qué ocurre y cómo frenar el avance del contagio sin ponerse en riesgo. La búsqueda los lleva a cuestionar normas sociales, vínculos afectivos y decisiones impulsivas propias de la edad. El peligro no está solo en la enfermedad, también en el rechazo y la desconfianza.

La serie utiliza el miedo como motor del conflicto. El beso, símbolo de afecto y descubrimiento, pasa a ser visto como una amenaza. Esta inversión genera tensión constante y expone la fragilidad de los lazos sociales cuando el temor domina. El pueblo se divide entre rumores, culpas y controles improvisados.