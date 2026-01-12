Esta serie de Netflix atrapa desde el primer episodio

La serie de Netflix que no da respiro desde el primer capítulo. Un thriller que engancha sin vueltas.

Engancha de verdad. Esta serie de Netflix impacta. Desde su primer capítulo te da conflicto. No promete más de lo que ofrece. Presenta una historia oscura, cercana y cargada de tensión emocional para seguir sin pausa.

Una serie de las buenas “Él y ella” comienza con un regreso incómodo. Anna, una periodista que vive lejos de su lugar de origen, vuelve a su pueblo natal tras un asesinato que sacude la calma local. Dahlonega, en Georgia, no es solo un escenario. Es un espacio lleno de recuerdos, silencios y vínculos rotos.

netflix2 La investigación del crimen es el inicio. Anna busca cubrir el caso con mirada profesional, pero el entorno la arrastra a un terreno personal. Cada entrevista despierta recuerdos que nunca cerraron. El pasado aparece por todos lados.

El conflicto crece con la figura de Jack Harper. Él es el detective a cargo del caso y también el exmarido de Anna. La tensión no tarda en notarse. Ambos buscan la verdad, pero desde lugares distintos. El cruce entre lo laboral y lo emocional marca cada escena.