Netflix: el dramático estreno que es furor y no vas a poder parar de mirar

En esta nota te traemos una serie que mezcla suspenso, misterio y un verdadero juego psicológico.

Netflix está teniendo un gran comienzo de año luego de lo que fue el éxito de la última temporada de Stranger Things. En medio del furor, la plataforma anunció finalmente el estreno de una serie dramática que sin lugar a dudas te vuela la cabeza y no podrás parar de mirarla.

Se trata nada más ni nada menos que de Él y Ella, un thriller psicológico que ya se encuentra disponible y que es el más elegido por los usuarios del servicio de streaming. Aquellos fanáticos de los crímenes, del drama y el suspenso sin lugar a dudas que van a amar la miniserie que cuenta con tan solo seis capítulos.

La historia está basada en la novela de Alice Feeney y es, sin lugar a dudas, una producción audiovisual de gran calibre. Además, cuenta con la actuación de dos estrellas de Marvel, como lo son Tessa Thompson y Jon Bernthal.

La serie nos sitúa en un caluroso verano en Georgia, donde un asesinato brutal sacude a una pequeña comunidad. La trama gira en torno a dos personajes que, aunque parecen estar en bandos opuestos, están unidos por un pasado oscuro.

Anna (interpretada por Tessa Thompson) es una periodista que vive recluida y que se obsesiona con el caso criminal al notar que tiene grandes similitudes con episodios que han pasado en su vida. Por otro lado, lo tenemos a Jack (interpretado por Jon Bernthal), quien lleva adelante la investigación en su papel de detective. A medida que avanza la historia, él sospecha de Anna y ella de él.