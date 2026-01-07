Netflix recuperó una joya del cine que ya está entre lo más visto

La película Legalmente rubia con Reese Witherspoon volvió a ser tendencia en Netflix y se posiciona entre lo más visto.

A más de dos décadas de su estreno, Legalmente rubia volvió a meterse entre lo más visto de Netflix y se posiciona como una de esas películas que el tiempo no logra desgastar. Según FlixPatrol, la comedia romántica de los 2000 recuperó protagonismo en el ranking global y volvió a conectar con audiencias de distintas edades, desde quienes la vieron en el cine hasta nuevas generaciones que la descubren por primera vez.

La película se estrenó el 13 de julio de 2001, bajo el sello de MGM, dirigida por Robert Luketic y con Reese Witherspoon en el papel que marcaría su carrera: Elle Woods. Con una historia tan simple como efectiva, el film combina humor, romance y superación personal. La premisa es conocida: una joven subestimada por su apariencia decide ingresar a Harvard para recuperar a su novio y, en el camino, demuestra que su inteligencia va mucho más allá de los prejuicios.

La comedia romántica que se convirtió en un ícono cultural Con el paso de los años, Legalmente rubia dejó de ser solo una comedia romántica para convertirse en un ícono cultural. Elle Woods rompió estereotipos desde el humor, el color y la ironía, y abrió una conversación sobre empoderamiento femenino en una época donde ese enfoque no era tan habitual en el género. Sus números acompañan: 6,5 puntos en IMDb y un 71% de aprobación en Rotten Tomatoes reflejan un equilibrio entre éxito popular y buena recepción crítica.

De acuerdo a FlixPatrol, la película escaló rápidamente entre las más vistas, confirmando que su mensaje de confianza personal, perseverancia y autenticidad sigue siendo atractivo. A eso se suma un factor inevitable: la nostalgia, que empuja a muchos espectadores a volver a verla y recomendarla.