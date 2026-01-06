Verano saludable: las cuatro ensaladas con legumbres más elegidas para el calor

Las ensaladas con legumbres son la opción más fresca y nutritiva para disfrutar el verano sin prender el horno ni pasar calor.

Comer liviano y saludable es clave para enfrentar las altas temperaturas del verano.

Cuando el calor aparece, las comidas pesadas pierden protagonismo y las ensaladas se convierten en la opción más buscada. En el verano, prender el horno no es una opción y cuando tenemos las legumbres listas, esta comida es muy rápida.

Por qué elegir legumbres en verano Las legumbres, lentejas, garbanzos, porotos, son aliadas de la alimentación saludable. Son ricas en fibra y minerales, ayudan a mantener la energía estable y combinan perfecto con vegetales frescos de estación. Además, son versátiles: se adaptan tanto a un almuerzo rápido como a una cena ligera.