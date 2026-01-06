Presenta:

Verano saludable: las cuatro ensaladas con legumbres más elegidas para el calor

Las ensaladas con legumbres son la opción más fresca y nutritiva para disfrutar el verano sin prender el horno ni pasar calor.

Alejandro Llorente

Comer liviano y saludable es clave para enfrentar las altas temperaturas del verano.

Cuando el calor aparece, las comidas pesadas pierden protagonismo y las ensaladas se convierten en la opción más buscada. En el verano, prender el horno no es una opción y cuando tenemos las legumbres listas, esta comida es muy rápida.

Por qué elegir legumbres en verano

Las legumbres, lentejas, garbanzos, porotos, son aliadas de la alimentación saludable. Son ricas en fibra y minerales, ayudan a mantener la energía estable y combinan perfecto con vegetales frescos de estación. Además, son versátiles: se adaptan tanto a un almuerzo rápido como a una cena ligera.

Las ensladas con legumbres más elegidas para el calor

  • Ensalada de garbanzos mediterránea: con tomate, pepino, cebolla morada, aceitunas y un toque de limón.
  • Lentejas frescas con vegetales: zanahoria rallada, morrón, apio y huevo duro, ideal para un plato completo.
  • Porotos negros con palta y maíz: una combinación colorida y energética, perfecta para días de mucho movimiento.
  • Mix de legumbres con hierbas: garbanzos, lentejas y porotos en un mismo plato, con perejil, cilantro y un buen aceite de oliva.
Esta receta tiene raíces antiguas en la gastronomía mediterránea, donde los garbanzos se consideraban un ingrediente esencial por su capacidad de aportar energía y saciedad.
La ensalada mediterránea de garbanzos es una de las más elegidas en verano.

El secreto está en la frescura

La clave de estas ensaladas es usar ingredientes frescos y combinarlos con aderezos livianos: jugo de limón, aceite de oliva, yogur natural o vinagre suave. Así se logra un plato refrescante, nutritivo y fácil de digerir. Estas ensaladas demuestran que comer sano también puede ser muy práctico y rico.

