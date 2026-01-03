Presenta:

Verano: cinco ensaladas frescas, livianas y fáciles de preparar

En verano, las ensaladas frescas y livianas se convierten en la mejor opción para disfrutar comidas prácticas y nutritivas.

Alejandro Llorente

El verano invita a elegir ensaladas frescas y livianas en la mesa.
Las comidas livianas y frescas ganan protagonismo en la mesa cuando hace mucho calor. Las ensaladas se convierten en una opción práctica y versátil para el verano: rápidas de preparar, llenas de color y con ingredientes de estación que hidratan y aportan energía sin resultar pesados.

Cinco alternativas de ensaladas ideales para almuerzos o cenas

Tomate, mozzarella y albahaca

Un clásico que nunca falla. Fresca, simple y llena de sabor, se potencia con un buen aceite de oliva y una pizca de sal. Perfecta para los días de calor intenso, cuando el cuerpo pide comidas suaves y naturales.

Hojas verdes con frutas

Rúcula, espinaca o lechuga combinan muy bien con mango, frutillas o naranja. El contraste entre lo dulce y lo amargo aporta frescura, mientras que un toque de semillas suma textura y nutrientes.

Las ensaladas son vers&aacute;tiles: se adaptan a almuerzos, cenas y picnics de verano. Foto: Archivo

Las ensaladas son versátiles: se adaptan a almuerzos, cenas y picnics de verano. Foto: Archivo

Arroz o quinoa con verduras

Para quienes buscan algo más completo, esta ensalada es ideal. Se puede preparar con anticipación y sumar verduras crudas, legumbres y un aderezo liviano. Aporta energía sin ser pesada, perfecta para jornadas largas o actividades al aire libre.

Pepino, yogur y limón

Refrescante y digestiva, es una gran aliada contra el calor. Su alto contenido de agua ayuda a la hidratación y el toque de eneldo o menta intensifica la sensación de frescura.

Legumbres frías

Lentejas o garbanzos con tomate, cebolla morada y perejil. Una opción nutritiva y práctica que aporta proteínas vegetales y se mantiene bien incluso en días calurosos.

