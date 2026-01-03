Verano: cinco ensaladas frescas, livianas y fáciles de preparar
En verano, las ensaladas frescas y livianas se convierten en la mejor opción para disfrutar comidas prácticas y nutritivas.
Las comidas livianas y frescas ganan protagonismo en la mesa cuando hace mucho calor. Las ensaladas se convierten en una opción práctica y versátil para el verano: rápidas de preparar, llenas de color y con ingredientes de estación que hidratan y aportan energía sin resultar pesados.
Cinco alternativas de ensaladas ideales para almuerzos o cenas
Tomate, mozzarella y albahaca
Un clásico que nunca falla. Fresca, simple y llena de sabor, se potencia con un buen aceite de oliva y una pizca de sal. Perfecta para los días de calor intenso, cuando el cuerpo pide comidas suaves y naturales.
Hojas verdes con frutas
Rúcula, espinaca o lechuga combinan muy bien con mango, frutillas o naranja. El contraste entre lo dulce y lo amargo aporta frescura, mientras que un toque de semillas suma textura y nutrientes.
Arroz o quinoa con verduras
Para quienes buscan algo más completo, esta ensalada es ideal. Se puede preparar con anticipación y sumar verduras crudas, legumbres y un aderezo liviano. Aporta energía sin ser pesada, perfecta para jornadas largas o actividades al aire libre.
Pepino, yogur y limón
Refrescante y digestiva, es una gran aliada contra el calor. Su alto contenido de agua ayuda a la hidratación y el toque de eneldo o menta intensifica la sensación de frescura.
Legumbres frías
Lentejas o garbanzos con tomate, cebolla morada y perejil. Una opción nutritiva y práctica que aporta proteínas vegetales y se mantiene bien incluso en días calurosos.