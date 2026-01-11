Una película intensa de Netflix: miedo y acción al límite

Esta película de Netflix no se limita a la acción. Plantea un futuro inquietante. Un mundo sin delitos parece ideal.

Nada volverá a ser igual. Netflix tiene Los últimos días del crimen, una película de acción con una idea inquietante. El Gobierno de Estados Unidos prepara una señal que eliminará toda conducta delictiva. Antes de que eso ocurra, un ladrón acepta un plan extremo.

Una película de mucha acción La historia se sitúa en un futuro cercano. Las autoridades anuncian un sistema que bloqueará el impulso criminal en la mente humana. Robar, atacar o estafar dejará de existir. El anuncio provoca miedo y tensión. Para muchos, el orden será absoluto. Para otros, será el fin de la libertad. El conflicto nace antes de que la señal se active.

película2 En ese escenario aparece Graham Bricke. Es un atracador experto que ve una última oportunidad. Un viejo conocido le propone un gran golpe. Será el último crimen posible. El objetivo es ambicioso y el riesgo es total. Si fallan, no habrá segundas oportunidades. El reloj avanza sin tregua.