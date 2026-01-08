Netflix: el drama real del campesino chileno que ganó la lotería

Netflix muestra el retrato humano de este campesino. El documental no se centra solo en el dinero, también en el desgaste emocional y social del proceso.

Nada sale como se espera. Ganar la lotería suele asociarse a fortuna y calma, pero no siempre ocurre así. En Chile, un campesino vivió lo peor de ese sueño. Su historia dio la vuelta al país y la puedes ver en Netflix. Un boleto dañado, un premio millonario y una investigación pública marcaron un caso sin precedentes.

Un drama imposible de creer en Netflix En Netflix puedes asomarte al documental Millonario, basado en hechos reales. La producción relata la experiencia de Javier Zapata, un campesino chileno cuya vida cambia tras participar en la lotería. El problema surge cuando el boleto ganador aparece roto y deteriorado, lo que desata dudas sobre su validez legal.

netflix3 La historia se sitúa a finales de marzo de 2018. Javier compra un boleto del juego Kino, sin imaginar el desenlace. Días después, se entera de que el número estaba premiado con 2.400 millones de pesos chilenos. Para entonces, el boleto ya había sido arrojado a la basura.

Al conocer el resultado, Javier inicia una búsqueda desesperada. Revisa escombros y residuos hasta dar con el boleto, aunque en mal estado. Aun así, decide reclamar el premio. Ese gesto activa una revisión exhaustiva por parte de la empresa de lotería y de las autoridades.