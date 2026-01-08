Está en Netflix: la producción basada en el caso real de una perversa influencer que conmocionó al mundo

El gigante del streaming estrenó un impactante retrato sobre un reciente caso que dejó al descubierto el costado más oscuro de una celebridad de las redes sociales, y el siniestro abuso que le propinó a sus propios hijos.

Entre lo más visto en Netflix en estos primeros días de 2026, se destaca una producción de poco más de una hora y media de duración que estremece al público. Se trata de La influencer siniestra: la historia de Jodi Hildebrandt, un documental que indaga en uno de los casos más escandalosos de abuso infantil que ejerció una madre sobre sus propios hijos.

En Utha, Estados Unidos, Hildebrandt se promocionaba como una eficaz terapeuta y coach, cuya repercusión creció a lo largo de más de diez años con una serie de programas de "disciplina consciente", que ofrecía por cientos de dólares a quienes buscaban una supuesta guía moral para sus familias.

Convertida en toda una influencer, Jodi Hildebrandt potenció su llegada al público a partir de su trabajo conjunto con otras personalidades de las redes sociales, incluyendo a la polémica Ruby Franke, del canal de YouTube 8 Passengers.

El retrato de una macabra influencer en un documental disponible en Netflix La influencer siniestra: la historia de Jodi Hildebrandt (trailer) El documental de Netflix hace foco en la sociedad de la protagonista con Franke, quien durante una década exhibió las vidas de sus seis hijos, desde situaciones cotidianas hasta castigos en pos de una presunta disciplina que escandalizaron a sus seguidores. Además, esta mujer radicalizó su postura al relacionarse con Hildebrandt, se apartó de su marido y potenció el abuso hacia sus niños.

El 30 de agosto de 2023, uno de los hijos menores de Ruby Franke huyó por una ventana de la casa de Jodi Hildebrandt, y pidió auxilio a un vecino. El chico pedía agua y comida, tenía signos de desnutrición, heridas y sus extremidades estaban envueltas en cinta de embalar.