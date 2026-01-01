Netflix eliminó un error de Stranger Things que desató burlas de los fanáticos de la serie

En medio del furor por la resolución de la exitosa serie, el gigante del streaming decidió corregir un error que generó críticas.

En el último día de 2025, Netflix volvió a generar furor global con el estreno del Volumen 3 de Stranger Things, esperado desenlace de la quinta y última temporada de la icónica serie estrenada en 2016. En medio de un gran revuelo por el acontecimiento, la plataforma decidió eliminar un error previo que no pasó inadvertido para los millones de fans de la ficción.

El desliz en cuestión se produjo en el séptimo episodio del Volumen 2, precisamente en el momento en que Holly (Nell Fisher) batalla para salir de "El Abismo". Al subirse la manga de uno de los brazos del personaje en plena acción, se ve el logo de Under Armour en la camiseta. Un considerable desatino si se tiene en cuenta que esta etapa de Stranger Things está ambientada en 1987, mientras que la marca en cuestión nació en 1996.

En protesta contra la producción del tanque de Netflix, en las redes sociales se multiplicaron comentarios como: “Es increíble que vestuario le dé a una actriz principal una prenda con una marca tan visible; se nota que ya no le están poniendo ganas”; “Mejor que editen la temporada completa y la rehagan”, "Chicos, un poco de atención por favor".

Netflix y un descuido en Stranger Things que levantó polémica stranger-things-error-y-correccion El error y la posterior correción de Netflix en Stranger Things. Captura de video Netflix Para paliar la controversia alrededor del instante de Stranger Things, desde Netflix reedito el plano borrando el logo de la prensa que delató el error. Sin embargo, lo más preocupante para la millonaria serie no es un detalle fallido de vestuario, sino la negativa repercusión que tuvo el estreno del Volumen 2 en plena fecha navideña.