Final de Stranger Things explicado: todas las respuestas sobre el Azotamentes, Vecna y la muerte de Once

Tras diez años de misterio, la serie de los hermanos Duffer cerró sus tramas principales. Te despejamos las dudas sobre Stranger Things.

El emocionante final de Stranger Things ya está en Netflix. / Captura de TV

El desenlace de Stranger Things aterrizó en Netflix con menos vueltas de tuerca de las que el fandom imaginaba, pero dejando una gran cantidad de interrogantes que ya son tendencia global. Aunque los hermanos Duffer optaron por una resolución lineal, ciertos pasajes cargados de ambigüedad generaron confusión.

stranger things 5 (3) Despejá todas tus dudas del final de Stranger Things en esta nota. Archivo MDZ A continuación, desmenuzamos las claves del final para entender qué fue real y qué quedó en la libre interpretación de los espectadores, esquivando teorías conspirativas que, a esta altura, resultan más temibles que un demogorgon.

Adiós a Stranger Things y a las dudas sobre su gran final Una de las mayores inquietudes era si todo se trataba de una partida de rol imaginada por Mike. La respuesta es un rotundo no: la presencia de Max en el tramo final anula esa posibilidad. El manual que aparece tras los créditos es más bien un tributo a la esencia de la serie. Se interpreta que Mike, convertido en autor, plasmó sus vivencias en una campaña de juego.

stranger things tmp5 Mike Wheeler y su manual de juego, el guiño final que abre la puerta a nuevas historias en el universo de la serie. Captura de Netflix En cuanto a la suerte de Once, el lenguaje visual nos da la derecha para el optimismo. Aunque Mike deja la puerta abierta a la creencia personal, la audiencia fue testigo de su llegada a las "tres cascadas". En el cine, lo que se muestra se asume como fáctico, y ese final feliz se refuerza con la conexión extrasensorial que Mike percibe durante la graduación.

stranger things once Once frente a las tres cascadas: la imagen que confirmaría el esperado final feliz de la protagonista. Captura Netflix La mitología del Upside Down también tuvo su cierre definitivo. Se confirmó que Henry Creel fue, inicialmente, un niño común hasta que el Azotamentes lo utilizó como envase. Aunque los héroes intentaron redimirlo, Henry eligió abrazar su oscuridad como Vecna para aniquilar lo que él consideraba un mundo corrupto.