Polémica con Stranger Things: más de 300.000 fanáticos firman una petición en contra de los creadores de la serie

Una petición masiva reclama en contra de una decisión fuertísima que tomaron los hermanos Duffer sobre los últimos capítulos de Stranger Things.

Los hermanos Duffer enfrentan su peor crisis de imagen justo antes de lanzar el capítulo final de la saga. / Netflix

El fenómeno de Stranger Things se encuentra en su hora más crítica, pero no precisamente por el Upside Down. A pocos días del adiós definitivo, una rebelión sin precedentes estalló entre los fanáticos, quienes denuncian que Netflix y los hermanos Duffer mutilaron la historia original.

stranger things 5 (3) La quinta temporada es de las más criticadas por los fanáticos. Netflix Logo Lo que comenzó como un rumor en TikTok bajo el nombre de "cutgate" se transformó en una movida masiva: más de 300.000 personas ya firmaron una petición en Change.org para exigir la liberación de escenas que, aseguran, fueron eliminadas por la producción.

Rebelión por Stranger Things: el reclamo por el supuesto "Duffer Cut" que sacude a Netflix El descontento se disparó tras la viralización de un documento anónimo que detalla secuencias que nunca llegaron a la pantalla. Según los impulsores de la queja, liderados por el usuario Wennii J, existen momentos clave que fueron editados: “Queremos las imágenes inéditas de Stranger Things. No las vimos porque Netflix o el equipo de Stranger Things las cortaron".

stranger things temp 5 (2) Will Byers y Vecna: las escenas eliminadas que, según los fans, cambiarían el sentido de la última temporada. Netflix La decepción de la audiencia se apoya en la falta de coherencia entre las entrevistas previas del elenco y lo visto en el streaming. Los fans sostienen que la profundidad emocional se perdió en la sala de montaje y exigen respuestas inmediatas. “Todos están claramente insatisfechos con esta temporada... Queremos que Stranger Things tenga un legado y no que sea visto como un programa que no pudo prosperar debido a su mal guion”, sentenciaron.

stranger things temp 5 (1) La indignación de los seguidores de Stranger Things escaló a una petición formal con miles de adherentes en todo el mundo. Netflix Ante la bola de nieve mediática, el silencio de los creadores es ensordecedor, aunque algunos integrantes del staff intentaron poner paños fríos. Randy Havens, quien encarna al recordado profesor Clarke, fue contundente en sus redes sociales para desinflar las teorías conspirativas sobre una versión extendida secreta: “No crean todo lo que cuenta alguien random de Internet”.