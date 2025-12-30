Polémica con Stranger Things: más de 300.000 fanáticos firman una petición en contra de los creadores de la serie
Una petición masiva reclama en contra de una decisión fuertísima que tomaron los hermanos Duffer sobre los últimos capítulos de Stranger Things.
El fenómeno de Stranger Things se encuentra en su hora más crítica, pero no precisamente por el Upside Down. A pocos días del adiós definitivo, una rebelión sin precedentes estalló entre los fanáticos, quienes denuncian que Netflix y los hermanos Duffer mutilaron la historia original.
Lo que comenzó como un rumor en TikTok bajo el nombre de "cutgate" se transformó en una movida masiva: más de 300.000 personas ya firmaron una petición en Change.org para exigir la liberación de escenas que, aseguran, fueron eliminadas por la producción.
Te Podría Interesar
Rebelión por Stranger Things: el reclamo por el supuesto "Duffer Cut" que sacude a Netflix
El descontento se disparó tras la viralización de un documento anónimo que detalla secuencias que nunca llegaron a la pantalla. Según los impulsores de la queja, liderados por el usuario Wennii J, existen momentos clave que fueron editados: “Queremos las imágenes inéditas de Stranger Things. No las vimos porque Netflix o el equipo de Stranger Things las cortaron".
La decepción de la audiencia se apoya en la falta de coherencia entre las entrevistas previas del elenco y lo visto en el streaming. Los fans sostienen que la profundidad emocional se perdió en la sala de montaje y exigen respuestas inmediatas. “Todos están claramente insatisfechos con esta temporada... Queremos que Stranger Things tenga un legado y no que sea visto como un programa que no pudo prosperar debido a su mal guion”, sentenciaron.
Ante la bola de nieve mediática, el silencio de los creadores es ensordecedor, aunque algunos integrantes del staff intentaron poner paños fríos. Randy Havens, quien encarna al recordado profesor Clarke, fue contundente en sus redes sociales para desinflar las teorías conspirativas sobre una versión extendida secreta: “No crean todo lo que cuenta alguien random de Internet”.
Esta atmósfera de tensión coincide con el estreno mundial del episodio de cierre, una pieza cinematográfica de 128 minutos que llegará a las pantallas este 31 de diciembre. Mientras Netflix apuesta todas sus fichas a que el final logre redimir las críticas, la comunidad de Hawkins se mantiene en pie de guerra.