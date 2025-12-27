Stranger Things se despide con el 2025: cuándo estrena el capítulo final de la joya de Netflix

Los hermanos Duffer preparan una entrega épica de más de dos horas para resolver la guerra definitiva contra Vecna en Stranger Things.

La pandilla de Hawkins se prepara para el enfrentamiento definitivo contra el Upside Down en el cierre de la saga. / Netflix

El desenlace de una era está a la vuelta de la esquina y los fanáticos ya preparan los pañuelos. Tras el furor navideño por el Volumen 2, Netflix soltó la bomba definitiva: el cierre de la quinta temporada de Stranger Things llegará el miércoles 31 de diciembre. Con esta jugada maestra, la plataforma busca que el brindis de Año Nuevo coincida con el adiós a la pandilla de Hawkins.

Cuándo estrena Stranger Things, el final stranger things 5 (2) Stranger Things 5 se proyectará en cines norteamericanos de forma simultánea a su estreno en Netflix. Netflix Para los seguidores locales, la cita será ideal para maratonear antes de las doce: en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile, el estreno será a las 22:00. Mientras tanto, en México y Centroamérica podrán verlo desde las 19:00, y en España el lanzamiento será a las 2:00 de la madrugada del 1 de enero. Esta sincronización global asegura que el último capítulo, titulado “The Rightside Up”, se convierta en el evento televisivo más comentado del cierre de año.

stranger things 5 (1) Once y sus amigos enfrentan la cuarentena militar mientras el tiempo se agota en la lucha contra Vecna. Netflix Lo que viene no es un episodio convencional, sino una verdadera experiencia cinematográfica. Los creadores confirmaron que la entrega final durará 2 horas y 8 minutos, tiempo suficiente para cerrar el arco de la cuarentena militar en Hawkins y el origen del Upside Down. La batalla contra Vecna llega a su clímax y, según los rumores del set, el costo de la victoria podría incluir sacrificios que los fans no están preparados para afrontar en medio de los festejos de fin de año.

stranger things 5 El capítulo final, "The Rightside Up", tendrá una duración récord de más de dos horas de puro impacto visual. Netflix En un movimiento sin precedentes para el gigante del streaming, el final de la serie romperá la barrera de las pantallas hogareñas. Netflix proyectará el episodio en más de 500 salas de cine en Estados Unidos y Canadá, y ya se están gestionando funciones especiales en las principales cadenas de Argentina.