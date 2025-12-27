Stranger Things se despide con el 2025: cuándo estrena el capítulo final de la joya de Netflix
Los hermanos Duffer preparan una entrega épica de más de dos horas para resolver la guerra definitiva contra Vecna en Stranger Things.
El desenlace de una era está a la vuelta de la esquina y los fanáticos ya preparan los pañuelos. Tras el furor navideño por el Volumen 2, Netflix soltó la bomba definitiva: el cierre de la quinta temporada de Stranger Things llegará el miércoles 31 de diciembre. Con esta jugada maestra, la plataforma busca que el brindis de Año Nuevo coincida con el adiós a la pandilla de Hawkins.
Cuándo estrena Stranger Things, el final
Para los seguidores locales, la cita será ideal para maratonear antes de las doce: en Argentina, Uruguay, Brasil, Paraguay y Chile, el estreno será a las 22:00. Mientras tanto, en México y Centroamérica podrán verlo desde las 19:00, y en España el lanzamiento será a las 2:00 de la madrugada del 1 de enero. Esta sincronización global asegura que el último capítulo, titulado “The Rightside Up”, se convierta en el evento televisivo más comentado del cierre de año.
Te Podría Interesar
Lo que viene no es un episodio convencional, sino una verdadera experiencia cinematográfica. Los creadores confirmaron que la entrega final durará 2 horas y 8 minutos, tiempo suficiente para cerrar el arco de la cuarentena militar en Hawkins y el origen del Upside Down. La batalla contra Vecna llega a su clímax y, según los rumores del set, el costo de la victoria podría incluir sacrificios que los fans no están preparados para afrontar en medio de los festejos de fin de año.
En un movimiento sin precedentes para el gigante del streaming, el final de la serie romperá la barrera de las pantallas hogareñas. Netflix proyectará el episodio en más de 500 salas de cine en Estados Unidos y Canadá, y ya se están gestionando funciones especiales en las principales cadenas de Argentina.
Con el reloj corriendo hacia el 2026, la nostalgia se apodera de los usuarios que crecieron junto a Once, Mike y Dustin. Prepará el sillón y las notificaciones: el 31 de diciembre Hawkins se despide para siempre y la historia de ciencia ficción más importante de la última década escribirá sus líneas finales en una noche que promete ser inolvidable.