Qué ver esta semana en Netflix: llegan nuevos capítulos de Stranger Things y una película para ver en familia

Este diciembre se despide con todo en Netflix. Luego del estreno de la primera parte de Stranger Things, llegan nuevos capítulos y más.

Los dos estrenos imperdibles de Netflix para esta semana. / Archivo MDZ

Diciembre comienza a despedirse del 2025 con una agenda cargada de estrenos en documentales, películas y series en Netflix. Sin embargo, en esta ocasión, te recomendamos aquello que no podés perderte de Netflix: uno de los contenidos es lo más esperado del año.

Esta penúltima semana abarca desde el lunes 22 al domingo 28 de diciembre. ¿Cuál es el gran estreno de la semana? Obviamente se trata de los nuevos episodios de una de las series más exitosas de la plataforma de la gran N roja, se trata de Stranger Things.

Los estrenos de esta semana en Netflix Adiós, June adios june netflix Lo nuevo de Kate Winslet como directora, su debut. Netflix Sinopsis: es un drama familiar emotivo dirigido por Kate Winslet sobre cuatro hermanos y su padre que se reúnen en un hospital en Navidad, enfrentando la inminente pérdida de su madre, June (Helen Mirren), quien toma el control de su propia despedida con ingenio, humor y amor, mientras lidian con viejas heridas y dinámicas familiares complicadas.

Estreno: 24 de diciembre

Elenco: Helen Mirren, Kate Winslet y Toni Collette