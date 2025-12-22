Netflix estrena un documental para los fanáticos del true crime sobre uno de los casos más mediáticos de Estados Unidos

El 21 de enero Netflix estrenará un impactante documental sobre un caso real que conmocionó a Estados Unidos.

El 2026 empezará con todo en Netflix y para los fans del true crime llegará: Secuestros: Elizabeth Smart. Se trata del primer documental del año que vendrá cargado de sorpresas para los que conocen el caso y para los que no también.

Netflix: de qué se trata La historia de Smart fue contada en todo el mundo y se transformó en uno de los casos más mediáticos de Estados Unidos a principios de los 2000. Si bien el secuestro tuvo un final feliz, no fue nada fácil.

secuestro1 Un caso conmocionante estrena Netflix. Fuente: Netflix. El documental relata la historia de Elizabeth Smart de 14 años que fue secuestrada en su habitación en la ciudad de Salt Lake City, en Utah. La joven estuvo nueve meses de cautiverio en manos de Brian David Mitchell y Wanda Barzee.

Contra cualquier pronóstico Smart logró salir con vida y volver a casa con su familia. La policía casi no tenía pruebas y los medios hablaban de que era alguien de la familia.

Sin embargo, todo cambió cuando la hermana menor de Elizabeth recordó escuchar una voz la noche en la que la joven había sido secuestrada. Luego de muchas sesiones y charlas logró rememorar detalles que finalmente ayudaron a la policía a encontrar a los criminales.