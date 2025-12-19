Netflix tiene una película navideña imperdible para este fin de semana

Entre lo recomendado para este fin de semana, se encuentra una película de Netflix que escala rápidamente en el ranking de lo más visto.

En las semanas previas a la Navidad no hay mejor plan que pasar el fin de semana frente a la pantalla con una película que evoque el espíritu de las fiestas. Netflix lo sabe y, en las últimas semanas, sumó varias producciones de este género a su catálogo. Entre ellas se destaca El secreto de Santa, una comedia romántica que logró posicionarse entre lo más visto de la plataforma.

Según el ranking de FlixPatrol, la película se ubicó dentro del Top 10 de los contenidos más reproducidos, consolidándose como una de las opciones preferidas por el público durante la temporada navideña. Con una historia sencilla y un clima festivo marcado, se presenta como una alternativa ideal para quienes buscan una propuesta liviana y acorde a esta época del año.

De qué trata esta película navideña La trama no se aleja de los clásicos argumentos que suelen funcionar en Navidad y justamente ahí radica parte de su atractivo. La historia sigue a Taylor, una madre soltera que necesita con urgencia un trabajo para sostener a su familia. La oportunidad surge de manera inesperada cuando un hotel de esquí busca a alguien que interprete a Papá Noel durante la temporada alta.

image Netflix refuerza su catálogo navideño con producciones que combinan romance y espíritu festivo. Foto: Netflix. Disfrazada del tradicional personaje navideño, Taylor deberá convencer al gerente del hotel de que es la persona indicada para el puesto, mientras entre ambos comienza a construirse un vínculo que mezcla situaciones cómicas, momentos emotivos y un romance típico del género.

La sinopsis oficial propone un escenario conocido pero efectivo: una protagonista decidida, un entorno invernal y una historia atravesada por segundas oportunidades y la importancia de la familia. A lo largo del film, la narración avanza de manera ágil, con escenas pensadas para quienes buscan una película ligera, ideal para el clima de fin de año.