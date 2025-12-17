Netflix sumó a su catálogo una película de Ricardo Darín que vuelve a ser furor

Ricardo Darín vuelve a ser protagonista en Netflix con Luna de Avellaneda, el clásico del cine argentino que se sumó al catálogo y ya es tendencia.

Luna de Avellaneda volvió a captar la atención del público tras su llegada a Netflix.

Ricardo Darín es sinónimo de cine argentino y Netflix acaba de sumar a su catálogo una de sus películas más emblemáticas, que rápidamente volvió a ubicarse entre lo más visto. Se trata de Luna de Avellaneda, el clásico dirigido por Juan José Campanella, disponible en la plataforma desde el 15 de diciembre.

La película, estrenada originalmente en 2004, volvió a captar la atención del público gracias a su historia atravesada por la identidad barrial, la amistad y las consecuencias de las crisis económicas en la vida cotidiana.

De qué trata Luna de Avellaneda “Cuando un club social y deportivo de Buenos Aires enfrenta un futuro incierto, un socio leal y sus mejores amigos se unen para salvarlo”, adelanta la sinopsis oficial de la película.

Ambientada en un contexto de profunda crisis económica, la historia muestra el conflicto entre los descendientes de los fundadores del club: por un lado, quienes proponen convertirlo en un casino para garantizar su supervivencia; por otro, aquellos que buscan recuperar el espíritu original del espacio como centro social, deportivo y cultural del barrio.

shutterstock_2586831911 El film de Juan José Campanella retrata la crisis económica y la identidad barrial. Foto: Archivo Con una mirada sensible y realista, Campanella construye un retrato de la Argentina de comienzos de los 2000, atravesado por la pérdida, la memoria colectiva y la resistencia comunitaria.