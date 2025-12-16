Netflix: la miniserie de suspenso que promete mantenerte en vilo

Netflix suma una nueva miniserie de suspenso que apuesta al thriller psicológico y ya causa intriga entre los fans del género.

Netflix ya tiene un 2026 cargado de nuevos estrenos. Entre los que se encuentras Él y ella, una miniserie de suspenso que estará disponible el 8 de enero de 2026. Protagonizada por Tessa Thompson, Jon Bernthal y Pablo Schreiber, la serie promete enganchar a los amantes del thriller psicológico con su intrigante trama y giros inesperados.

La trama En la miniserie, una periodista y un detective casados pero distanciados se ven atrapados en una tensa competencia para resolver un homicidio en el que ambos sospechan que el otro es el principal culpable. La periodista, Anna, se obsesiona con el caso y comienza a investigar por su cuenta, mientras que el detective, Jack Harper, empieza a sospechar que su esposa podría estar involucrada.

La serie juega con la idea de que "toda historia tiene dos caras: la de él y la de ella". A lo largo de seis episodios, los espectadores deben descubrir quién está mintiendo y quién es realmente el culpable del crimen. La dinámica entre los personajes principales promete mantener al público en vilo, con cada giro de la trama desafiando las expectativas de suspenso.

Mira el trailer de Netflix Embed - ÉL Y Ella Tráiler Oficial Netflix Elenco y personajes Tessa Thompson interpreta a Anna, una expresentadora de noticias solitaria que se obsesiona con un asesinato en su ciudad natal. Jon Bernthal da vida a Jack Harper, el detective que, desconfiado de su esposa, la coloca en el centro de su investigación. Pablo Schreiber completa el elenco, aportando su propio toque a la intriga que se desarrolla.