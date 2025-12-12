El thriller psicológico de Netflix que te engancha desde el primer capítulo

Una miniserie de Netflix de solo ocho capítulos se metió entre lo más visto por su suspenso, buenas actuaciones y un thriller psicológico que no da respiro.

La bestia en mí es una de las miniseries más vistas de Netflix en las últimas semanas.

Para los amantes de las series cortas, con suspenso, acción, misterio y buenas actuaciones, Netflix tiene en su catálogo una opción ideal: con solo 8 capítulos, la miniserie La bestia en mí se convirtió en una de las preferidas de quienes disfrutan del thriller psicológico.

Estrenada el 13 de noviembre, la producción logró posicionarse entre lo más visto de la plataforma y recibió comentarios positivos tanto del público como de la crítica. Desde el primer minuto la historia atrapa, sumergiendo al espectador en un clima de tensión constante, giros inesperados y un ritmo narrativo que no afloja. Cada episodio dura alrededor de 50 minutos, lo que la vuelve perfecta para maratonear en un fin de semana.

Suspenso psicológico y tensión desde el primer capítulo Según la sinopsis oficial de Netflix, la historia sigue a “una famosa autora que acaba envuelta en un retorcido juego mental con su rico y poderoso vecino nuevo…, que podría ser un asesino”. A medida que intenta destrabar su bloqueo creativo, Aggie Wings (interpretada por Claire Danes) empieza a escribir sobre su enigmático vecino y a reconstruir su vida. Sin embargo, su interés profesional pronto se transforma en obsesión, llevándola a investigar posibles crímenes y a involucrarse más de lo aconsejable en un vínculo lleno de secretos y manipulaciones.

La miniserie combina elementos de thriller psicológico, drama y misterio, explotando muy bien la tensión entre los personajes y la duda permanente sobre qué es real y qué es parte del juego mental. Ese clima opresivo es uno de los puntos fuertes que la impulsaron al top de lo más visto.

Mira el trailer de Netflix Embed - La bestia en mi - tráiler oficial subtitulado Un elenco sólido que potencia la historia Además de la destacada actuación de Claire Danes, la miniserie cuenta con un reparto que sostiene la intensidad de la trama en todo momento. El elenco principal está formado por: