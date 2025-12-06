Por qué mezclar limón y bicarbonato de sodio y para qué lo recomiendan

El bicarbonato de sodio es un gran aliado en la limpieza de casa, pero mezclado con limón su efecto limpiador se dispara.

El bicarbonato de sodio y el limón se potencian entre sí. Foto: Archivo

Cada vez son más las personas que eligen productos caseros para dejar el hogar impecable. En este sentido, en el último tiempo se hicieron populares las propiedades del bicarbonato de sodio para la limpieza de diferentes superficies, especialmente aquellas que acumulan grasa. Su eficacia se debe a que el bicarbonato reacciona con las moléculas grasosas y, gracias a sus partículas finas, actúa como un estropajo suave que ayuda a desprender la suciedad sin dañar los materiales.

Además, cuando se combina con otros ingredientes, su efecto se potencia. Es el caso del limón: al mezclarse con bicarbonato se produce una efervescencia que ayuda a despegar restos adheridos y a desodorizar de manera natural, lo que convierte a esta dupla en uno de los trucos caseros más prácticos para la limpieza del hogar.

Así puedes limpiar la hornalla con bicarbonato de sodio Foto: Fuente: Freepik Combinaciones que hacen la limpieza de casa más fácil. Foto: Fuente: Freepik Para qué sirve la mezcla de limón y bicarbonato Creando una pasta con estos dos ingredientes, es posible remover con facilidad la grasa de superficies de la cocina, como hornallas, sartenes, mesadas y electrodomésticos. También puede utilizarse para limpiar el microondas, el horno e incluso la heladera, convirtiéndose en un aliado ideal para recuperar brillo y eliminar olores.

Otra ventaja es que esta mezcla devuelve el brillo a metales como el acero inoxidable, el aluminio y los cubiertos opacos. Mientras el ácido del limón funciona como desengrasante natural, el bicarbonato actúa como un abrasivo suave que pule sin rayar y deja una terminación renovada.