Cómo quitar la grasa del piso con ingredientes naturales
La limpieza tradicional no siempre alcanza para la grasa del piso: cómo quitarla con ingredientes caseros.
Con el uso cotidiano, la grasa en el piso se convierte en uno de los problemas más comunes en casa, principalmente, en la cocina. Además de causar un problema estétitco genera olor y una película resbaladiza. Por suerte, existen productos de casa que podemos usar para este fin sin recurrir directamente a productos químicos fuertes.
Vinagre blanco: limpieza rápida y desengrasante
Como siempre, el vinagre blanco aparece como un gran aliado a la limpieza. La acidez que lo compone ayuda a cortar la grasa acumulada sin dañar el material del piso.
Cómo usarlo
- Mezclá media taza de vinagre blanco en un balde con agua tibia.
- Pasá un trapo o fregona y dejá actuar un minuto antes de volver a repasar.
- Si la grasa está muy adherida, aplicá vinagre puro sobre la mancha y limpiá con una esponja.
Bicarbonato de sodio: el clásico que nunca falla
El bicarbonato es ideal para pisos opacos o con grasa vieja. Su textura ayuda a quitar la suciedad sin rayar. Además, es un producto que solemos tener en casa y que su uso se extiende a muchos ámbitos.
Cómo usarlo
- Hacé una pasta con bicarbonato y agua, aplicala sobre la mancha y dejala actuar diez minutos.
- Después, frotá con un paño húmedo y enjuagá.
Otros productos fáciles de conseguir para quitar la grasa
Hay otros ingredientes que tenemos al alcance de la mano que sirven para combatir la grasa. El acohol es uno de ellos ya que combate el aceite acumulado. Se utiliza de la misma manera que el vinagre pero la diferencia es que no deja el olor fuerte de este. Además, si uno de estos ingredientes no funciona se puede probar combinando métodos hasta que la grasa desaparezca.