Cómo quitar la grasa del piso con ingredientes naturales

La limpieza tradicional no siempre alcanza para la grasa del piso: cómo quitarla con ingredientes caseros.

Con el uso cotidiano, la grasa en el piso se convierte en uno de los problemas más comunes en casa, principalmente, en la cocina. Además de causar un problema estétitco genera olor y una película resbaladiza. Por suerte, existen productos de casa que podemos usar para este fin sin recurrir directamente a productos químicos fuertes.

Vinagre blanco: limpieza rápida y desengrasante Como siempre, el vinagre blanco aparece como un gran aliado a la limpieza. La acidez que lo compone ayuda a cortar la grasa acumulada sin dañar el material del piso.

Cómo usarlo Mezclá media taza de vinagre blanco en un balde con agua tibia.

Pasá un trapo o fregona y dejá actuar un minuto antes de volver a repasar.

Bicarbonato de sodio: el clásico que nunca falla El bicarbonato es ideal para pisos opacos o con grasa vieja. Su textura ayuda a quitar la suciedad sin rayar. Además, es un producto que solemos tener en casa y que su uso se extiende a muchos ámbitos.