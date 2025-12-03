Cómo destapar las cañerías de casa con métodos caseros que sí funcionan

Estas soluciones caseras para destapar cañerías ayudan a eliminar obstrucciones leves en cocina y baño sin usar productos químicos agresivos.

Destapar cañerías con agua caliente es uno de los métodos más simples y efectivos. Foto: Shutterstock

Las cañerías tapadas son uno de los problemas más comunes en cocinas y baños. Antes de llamar a un plomero o usar productos químicos fuertes, hay soluciones simples y caseras que pueden ayudar a destapar el desagüe, sobre todo cuando la obstrucción es leve.

Agua caliente: el primer paso para destapar la cañería Uno de los métodos más efectivos y seguros de limpieza de las cañerías consiste en tirar agua caliente directamente por la rejilla o el desagüe. Este truco funciona muy bien cuando el tapón se genera por restos de grasa, jabón o comida.

Cómo hacerlo: Herví entre uno y dos litros de agua.

Volcala despacio por la rejilla de la bacha o el desagüe del baño.

Esperá unos minutos y comprobá si el agua vuelve a correr con normalidad. Este método es ideal para mantenimiento y se recomienda repetirlo una vez por semana, especialmente en la cocina. Podés realizarlo a la noche y tirar varias veces para que la grasa no se acumule.

Destapa las cañerias del hogar con este simple truco Foto: Shutterstock Antes de usar químicos, conviene probar alternativas para destapar cañerías de forma natural. Foto: Shutterstock Agua caliente y detergente: ideal para la cocina Si el problema persiste, se puede sumar detergente líquido, que ayuda a disolver la grasa acumulada.

Paso a paso: Colocá media taza de detergente por el desagüe.

Esperá cinco minutos.

Luego volcá el agua caliente lentamente.

La combinación potencia el efecto del calor y mejora el resultado. Bicarbonato y vinagre: un clásico de limpieza que sigue vigente Otro truco casero muy conocido incluye ingredientes que casi siempre hay en casa: