Cómo destapar las cañerías de casa con métodos caseros que sí funcionan
Estas soluciones caseras para destapar cañerías ayudan a eliminar obstrucciones leves en cocina y baño sin usar productos químicos agresivos.
Las cañerías tapadas son uno de los problemas más comunes en cocinas y baños. Antes de llamar a un plomero o usar productos químicos fuertes, hay soluciones simples y caseras que pueden ayudar a destapar el desagüe, sobre todo cuando la obstrucción es leve.
Agua caliente: el primer paso para destapar la cañería
Uno de los métodos más efectivos y seguros de limpieza de las cañerías consiste en tirar agua caliente directamente por la rejilla o el desagüe. Este truco funciona muy bien cuando el tapón se genera por restos de grasa, jabón o comida.
Te Podría Interesar
Cómo hacerlo:
- Herví entre uno y dos litros de agua.
- Volcala despacio por la rejilla de la bacha o el desagüe del baño.
- Esperá unos minutos y comprobá si el agua vuelve a correr con normalidad.
Este método es ideal para mantenimiento y se recomienda repetirlo una vez por semana, especialmente en la cocina. Podés realizarlo a la noche y tirar varias veces para que la grasa no se acumule.
Agua caliente y detergente: ideal para la cocina
Si el problema persiste, se puede sumar detergente líquido, que ayuda a disolver la grasa acumulada.
Paso a paso:
- Colocá media taza de detergente por el desagüe.
- Esperá cinco minutos.
- Luego volcá el agua caliente lentamente.
- La combinación potencia el efecto del calor y mejora el resultado.
Bicarbonato y vinagre: un clásico de limpieza que sigue vigente
Otro truco casero muy conocido incluye ingredientes que casi siempre hay en casa:
- Media taza de bicarbonato de sodio.
- Una taza de vinagre blanco.
- Agua caliente.
Cómo usarlo:
- Volcá el bicarbonato por la rejilla.
- Agregá el vinagre y dejá actuar al menos veinte minutos.
- Finalizá con agua caliente para arrastrar los residuos.
Cuándo no alcanza lo casero
Si después de probar estos métodos el agua no corre, puede tratarse de una obstrucción más profunda. En esos casos, evitar seguir insistiendo y consultar a un profesional para no dañar las cañerías.