Quién es la científica argentina que sorprendió al mundo: es una de las mentes más brillantes

Es argentina y es una de las mentes más brillantes del mundo . La científica Andrea Izquierdo fue distinguida en el Frontiers Planet Prize 2026 por su trabajo sobre minería de litio y saberes locales. Su investigación marca un giro en el debate global sobre energía y ambiente.

Andrea Izquierdo ganó el reconocimiento “National Champion”, dentro de una competencia que premia soluciones frente a la crisis ambiental. El jurado, liderado por Johan Rockström, valoró su enfoque: unir ciencia con conocimiento indígena. Ese cruce ofrece respuestas a problemas actuales como el cambio climático y la seguridad del agua. Ahora compite por el premio global de un millón de dólares junto a 25 científicos de todo el mundo.

Su estudio se centró en el norte argentino. Entrevistó comunidades de Jujuy, Salta y Catamarca. Analizó más de 100 documentos científicos. Detectó 15 impactos socioambientales ligados a la minería de litio en el Altiplano. Luego validó esos datos con encuestas a comunidades locales.

El trabajo fue publicado en Environmental Science & Policy. Allí plantea que los saberes tradicionales deben formar parte de las decisiones. Desde el uso del agua hasta la relación con el entorno, esos conocimientos aportan soluciones que la ciencia sola no logra cubrir.

científica3

Hoy, el litio es central para baterías y energías limpias. Pero su extracción genera tensiones. Izquierdo propone otro camino: una transición energética con participación real de las comunidades. Su enfoque busca equilibrio entre desarrollo tecnológico y derechos sociales.

La científica desarrolla su trabajo en el CONICET, el Instituto Multidisciplinario de Biología Vegetal y la Universidad Nacional de Córdoba. Desde allí impulsa un cambio en la forma de pensar los recursos naturales.