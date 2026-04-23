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Netflix: la impactante serie japonesa sobre una periodista contra el poder

La serie japonesa que muestra lo que pasa cuando una periodista no se calla. Corrupción, poder y prensa: la historia que impacta en Netflix.

Julián Martínez

Una serie imperdible.

Una serie imperdible.

La periodista se volvió una de las ficciones de Netflix más comentadas por su mirada sobre el poder y la prensa. Con episodios de casi una hora, esta serie japonesa muestra la lucha de una reportera contra un sistema que intenta ocultar la verdad.

Netflix: periodismo y poder

La historia sigue a Anna Matsuda, interpretada por Ryoko Yonekura. Es conocida como “la rebelde de los medios”. Trabaja en un diario importante y enfrenta presiones constantes. Su objetivo es uno: exponer un escándalo de corrupción que involucra a figuras del gobierno.

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La serie está basada en hechos que reflejan tensiones reales en Japón. Muestra cómo operan las estructuras de poder y cómo se intenta silenciar a quienes investigan. Todo avanza con tensión y decisiones difíciles.

Uno de los puntos más fuertes es el retrato del periodismo. La protagonista se enfrenta a amenazas, censura y aislamiento. Aun así, sigue adelante. La serie muestra el costo personal de buscar la verdad. También plantea dudas sobre la libertad de prensa.

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