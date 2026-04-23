Netflix: la impactante serie japonesa sobre una periodista contra el poder

La periodista se volvió una de las ficciones de Netflix más comentadas por su mirada sobre el poder y la prensa. Con episodios de casi una hora, esta serie japonesa muestra la lucha de una reportera contra un sistema que intenta ocultar la verdad.

La historia sigue a Anna Matsuda, interpretada por Ryoko Yonekura. Es conocida como “la rebelde de los medios”. Trabaja en un diario importante y enfrenta presiones constantes. Su objetivo es uno: exponer un escándalo de corrupción que involucra a figuras del gobierno.

La serie está basada en hechos que reflejan tensiones reales en Japón. Muestra cómo operan las estructuras de poder y cómo se intenta silenciar a quienes investigan. Todo avanza con tensión y decisiones difíciles.

Uno de los puntos más fuertes es el retrato del periodismo. La protagonista se enfrenta a amenazas, censura y aislamiento. Aun así, sigue adelante. La serie muestra el costo personal de buscar la verdad. También plantea dudas sobre la libertad de prensa.