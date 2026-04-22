El thriller de Netflix que te atrapa en minutos: misterio y tensión

El thriller de Netflix que arranca tranquilo, pero luego todo cambia. Suspenso puro: la película que sorprende.

Nada es lo que parece. Un viaje entre amigas termina en una pesadilla y deja una pregunta que no da respiro. En Netflix, este thriller nos entrega suspenso, paisajes europeos y una desaparición que desata una búsqueda desesperada con pistas que cambian todo.

Netflix La película es Fin de semana en Croacia. Sigue a Beth, interpretada por Leighton Meester, que viaja a Croacia tras dar a luz. Su plan es simple: unos días de descanso con su amiga Kate. Todo cambia en una noche.

Embed - Trailer Netflix

Beth despierta sin recuerdos en su alojamiento en Split. Kate no está. No hay señales claras. El desconcierto se vuelve urgencia. La denuncia no avanza y la protagonista decide buscar respuestas por su cuenta. Cada pista abre nuevas dudas.