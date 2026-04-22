El thriller de Netflix que te atrapa en minutos: misterio y tensión
El thriller de Netflix que arranca tranquilo, pero luego todo cambia. Suspenso puro: la película que sorprende.
Nada es lo que parece. Un viaje entre amigas termina en una pesadilla y deja una pregunta que no da respiro. En Netflix, este thriller nos entrega suspenso, paisajes europeos y una desaparición que desata una búsqueda desesperada con pistas que cambian todo.
Netflix
La película es Fin de semana en Croacia. Sigue a Beth, interpretada por Leighton Meester, que viaja a Croacia tras dar a luz. Su plan es simple: unos días de descanso con su amiga Kate. Todo cambia en una noche.
Beth despierta sin recuerdos en su alojamiento en Split. Kate no está. No hay señales claras. El desconcierto se vuelve urgencia. La denuncia no avanza y la protagonista decide buscar respuestas por su cuenta. Cada pista abre nuevas dudas.
En el camino aparece Zain, un taxista que la ayuda a moverse por la ciudad. También surge la figura de Pavic, un policía que genera desconfianza. La tensión crece a cada paso. El relato suma giros y mantiene el misterio hasta el final.