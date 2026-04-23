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Lo mejor de Clint Eastwood en Netflix que todos están viendo antes de que se retire

Las películas de Clint Eastwood en Netflix que todos apuran a ver. Tiene 95 años y estas son sus mejores películas en Netflix.

Julián Martínez

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 Foto: Instagram/ @clinteastwoodfans01.

Sigue activo. Pero el final está cerca. Clint Eastwood, con 95 años, es una leyenda viva del cine y ya trabaja menos frente a cámaras. Aunque no anunció un retiro total, su ritmo bajó y cada estreno se siente como despedida. En Netflix, varias de sus películas volvieron a ser tendencia.

Netflix y Clint Eastwood

Una de las más vistas es La mula. El film mezcla crimen y drama familiar con una historia real que impacta. Clint Eastwood dirige y actúa, algo que repitió muchas veces. La trama muestra a un hombre mayor que entra al narcotráfico y enfrenta su pasado. Hoy está entre lo más elegido.

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Otro título que suele aparecer en el catálogo es Golpes del destino. Ganó dos premios Oscar y es considerada una de sus obras más fuertes. Cuenta la historia de un entrenador y una boxeadora en busca de una oportunidad. Su carga emocional la convirtió en un clásico moderno del cine.

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También aparece Cry Macho, un western distinto. Fue estrenado cuando Eastwood tenía más de 90 años. La película habla de vejez, errores y segundas oportunidades. No es acción pura. Es una mirada más tranquila sobre el paso del tiempo y las decisiones.

En el catálogo también se destacan thrillers y dramas dirigidos por él. Netflix rota estos títulos, por eso muchos usuarios los ven antes de que desaparezcan. Su estilo directo y sus historias humanas siguen atrayendo público en todo el mundo.

A sus 95 años, Clint Eastwood no confirmó un retiro definitivo. Sin embargo, su presencia en pantalla es cada vez menor. Se enfoca más en dirigir y elegir proyectos puntuales.

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