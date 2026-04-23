Lo mejor de Clint Eastwood en Netflix que todos están viendo antes de que se retire

Sigue activo. Pero el final está cerca. Clint Eastwood , con 95 años, es una leyenda viva del cine y ya trabaja menos frente a cámaras. Aunque no anunció un retiro total, su ritmo bajó y cada estreno se siente como despedida. En Netflix , varias de sus películas volvieron a ser tendencia.

Una de las más vistas es La mula. El film mezcla crimen y drama familiar con una historia real que impacta. Clint Eastwood dirige y actúa, algo que repitió muchas veces. La trama muestra a un hombre mayor que entra al narcotráfico y enfrenta su pasado. Hoy está entre lo más elegido.

Otro título que suele aparecer en el catálogo es Golpes del destino. Ganó dos premios Oscar y es considerada una de sus obras más fuertes. Cuenta la historia de un entrenador y una boxeadora en busca de una oportunidad. Su carga emocional la convirtió en un clásico moderno del cine.

También aparece Cry Macho, un western distinto. Fue estrenado cuando Eastwood tenía más de 90 años. La película habla de vejez, errores y segundas oportunidades. No es acción pura. Es una mirada más tranquila sobre el paso del tiempo y las decisiones.

En el catálogo también se destacan thrillers y dramas dirigidos por él. Netflix rota estos títulos, por eso muchos usuarios los ven antes de que desaparezcan. Su estilo directo y sus historias humanas siguen atrayendo público en todo el mundo.

A sus 95 años, Clint Eastwood no confirmó un retiro definitivo. Sin embargo, su presencia en pantalla es cada vez menor. Se enfoca más en dirigir y elegir proyectos puntuales.