Varios Smart TV se quedan sin Netflix ¿Cómo lo soluciono?

La noticia afecta a miles de usuarios que poseen dispositivos antiguos en sus hogares. A partir de marzo, la aplicación de Netflix dejará de ser compatible con ciertos modelos de Smart TV y consolas de videojuegos. Esta decisión responde a la imposibilidad técnica de estos equipos para procesar los nuevos formatos de transmisión de video y audio.

El cese del servicio no es un evento aislado . La empresa realiza limpiezas periódicas de su lista de dispositivos compatibles para garantizar la seguridad de las cuentas y la calidad de la imagen. Los equipos fabricados hace más de diez años suelen utilizar procesadores que no soportan los estándares actuales de codificación. Esto genera fallas en la reproducción o vulnerabilidades en la protección de los datos personales de los suscriptores.

Entre los dispositivos que perderán el acceso se encuentra la consola PlayStation 3 y varios modelos de Smart TV de marcas líderes que no reciben actualizaciones de software desde hace tiempo. Los fabricantes dejan de dar soporte técnico a las aplicaciones integradas cuando el hardware queda obsoleto. Por este motivo, la aplicación de la plataforma deja de ejecutarse correctamente y muestra errores de conexión que no tienen solución mediante reinicios.

Esta transición hacia tecnologías más modernas ya ocurrió en años anteriores con equipos de Apple y versiones viejas de reproductores portátiles. La industria del streaming evoluciona a un ritmo veloz y requiere que el hardware acompañe las mejoras en la resolución y la fluidez del contenido. Quienes tengan estos equipos verán un aviso en pantalla indicando el fin de la compatibilidad en las próximas semanas.

Soluciones externas: el auge del streaming y el Cromecast

Para solucionar este inconveniente no hace falta descartar el televisor actual. Si la pantalla todavía ofrece una buena calidad de imagen, la opción más lógica es utilizar un reproductor externo. Estos pequeños equipos se conectan al puerto HDMI y transforman cualquier panel en un centro multimedia moderno con acceso a todas las plataformas vigentes de streaming.

En el mercado existen diversas alternativas como el Fire TV Stick o los equipos de Roku. Sin embargo, para los usuarios que buscan una experiencia integrada con el sistema de Google, el Chromecast es la herramienta ideal. Este dispositivo permite navegar por una interfaz fluida y rápida, evitando las limitaciones de los sistemas operativos antiguos que traen las Smart TV de fábrica. Además, garantiza que las aplicaciones reciban parches de seguridad de forma constante y directa.

Chromecast2 El dispositivo convierte cualquier televisor en un centro multimedia con Android TV, control remoto y voz. Shutterstock

El uso del Chromecast facilita la búsqueda de contenido mediante comandos de voz y la proyección desde el celular. Es una inversión pequeña comparada con el costo de un televisor nuevo. Al instalar un Chromecast, el usuario recupera el acceso a su cuenta de entretenimiento y mejora la velocidad de respuesta de su equipo. Es fundamental verificar que el dispositivo externo sea compatible con la resolución de la pantalla para aprovechar al máximo sus funciones.

Esta solución permite que un televisor de hace diez años funcione con la misma agilidad que un modelo actual. El mercado local ofrece estas opciones con facilidad de instalación. Solo se requiere una conexión Wi-Fi estable y un puerto libre en el televisor para que Netflix vuelva a ser parte de la rutina diaria sin interrupciones técnicas ni riesgos de seguridad.