¿Tu Smart TV se quedó afuera? Por qué Netflix deja de funcionar en modelos antiguos

Muchos usuarios se encontraron con un mensaje de error al intentar abrir la aplicación en sus televisores. El servicio de Netflix actualiza sus sistemas de seguridad para proteger el contenido de la piratería. Estos cambios técnicos impiden que los aparatos con software antiguo puedan procesar las señales de video de forma correcta.

Netflix P La aplicación de Netflix requiere hardware con certificaciones de seguridad vigentes para funcionar correctamente en televisores inteligentes. Shutterstock El avance de la tecnología obliga a los fabricantes y desarrolladores a dejar atrás sistemas que ya no son seguros. Los protocolos de gestión de derechos digitales, conocidos como DRM, son los encargados de verificar que el dispositivo tenga permiso para reproducir una película. Si el hardware de la Smart TV no cumple con estas normas nuevas, la aplicación directamente deja de funcionar para evitar filtraciones de video en alta calidad.

Los cambios técnicos en las plataformas de streaming Esta situación ocurre porque los procesadores de los televisores antiguos no tienen la potencia necesaria para manejar los nuevos sistemas de compresión de video. Las plataformas de streaming utilizan formatos que permiten ver contenido en 4K usando menos ancho de banda, pero estos requieren mayor capacidad de procesamiento. Cuando un modelo tiene más de seis o siete años, la memoria interna se llena rápido y el sistema operativo se vuelve lento hasta que queda obsoleto.

La actualización de los estándares de seguridad es una necesidad técnica. Sin estas medidas, los servicios de entretenimiento quedarían expuestos a vulnerabilidades que facilitan la copia ilegal de series y películas. Además, mantener el soporte para miles de versiones de software diferentes es un costo que las empresas prefieren recortar para enfocar sus recursos en las versiones más modernas del sistema operativo móvil y televisivo.

Cómo seguir usando el servicio en una Smart TV vieja Para quienes no quieren cambiar su televisor porque la pantalla todavía ofrece una buena imagen, existen soluciones accesibles. El uso de dispositivos externos es la opción más común en los hogares argentinos. Estos equipos se conectan a la entrada HDMI y se encargan de correr las aplicaciones pesadas. De esta forma, una Smart TV que ya no abre la aplicación puede volver a la vida digital en pocos minutos.