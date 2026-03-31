Netflix dejará de funcionar en varios modelos de Smart TV y teléfonos en abril

La empresa anunció que a partir del 10 de abril de 2026 cortará el servicio en equipos antiguos. Esto sucede porque la aplicación de Netflix necesita sistemas operativos más modernos para funcionar. La medida afecta a miles de usuarios que tienen modelos de Smart TV y teléfonos que ya no reciben parches de seguridad.

Netflix Portada 1 A partir del 10 de abril, los televisores fabricados antes de 2015 perderán el acceso a la aplicación de streaming debido a la falta de parches de seguridad. Netflix La lista de equipos que se quedan afuera es bastante extensa y abarca productos que fueron líderes de venta. Los Apple TV de primera, segunda y tercera generación ya no podrán abrir la herramienta. También entran en este grupo los televisores de Panasonic y LG que salieron a la venta antes del año 2015. Samsung informó que su serie EOS, fabricada entre 2012 y 2015, dejará de recibir soporte oficial. Sony tampoco escapa a la norma y excluye a varias versiones de la línea Bravia, como los modelos KDL y XBR que marcaron una época.

Muchos de estos aparatos tienen más de diez años en el mercado. Como ya no reciben actualizaciones del sistema, Netflix no puede asegurar que la experiencia sea buena. Además, usar software viejo en una Smart TV conectada a internet es un riesgo para la privacidad de los datos personales. Los ciberdelincuentes suelen buscar estos agujeros en sistemas obsoletos para robar información o infectar redes domésticas de forma silenciosa.

Los modelos de Smart TV que ya no son compatibles En el mundo de los celulares, la situación es muy parecida y genera preocupación entre los usuarios. Solo los modelos que tengan Android 7.0 o una versión superior podrán seguir usando la aplicación de forma nativa. Equipos que fueron muy populares en su momento, como el Samsung Galaxy S3 o el Note 2, ya no sirven para ver películas en el colectivo. LG y Sony también tienen bajas en su catálogo, afectando a modelos como el Optimus L7 y toda la serie Xperia Z1.

Para los usuarios de Apple, la noticia no es mejor. Los iPhone X y todos los modelos anteriores ya no pueden instalar iOS 17. Esto significa que estos teléfonos quedan fuera de la lista de dispositivos aptos para el streaming oficial. Si bien el celular puede seguir andando para mandar mensajes o sacar fotos, la aplicación de la plataforma dejará de abrirse o mostrará errores constantes en la pantalla que impiden la reproducción del contenido.