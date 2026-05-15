Adam Sandler regresa a Netflix con la tercera entrega de su comedia más exitosa

Se viene la tercera parte de 'Son como niños' con Adam Sandler y elenco original, un regreso esperado en Netflix.

Netflix apuesta por continuar la saga con una producción que ya genera expectativa entre los fans. Foto: Archivo

Adam Sandler podría regresar con una nueva entrega de Son como niños. En los últimos días, trascendió que Netflix avanza con el desarrollo de una tercera película de la saga, a más de una década del estreno de la segunda parte, lanzada en 2013.

El anuncio generó gran expectativa entre los fanáticos de la franquicia. Si bien todavía no hay demasiados detalles confirmados, se espera que la nueva película vuelva a reunir al elenco original integrado por Kevin James, Chris Rock, Rob Schneider y David Spade, cuya química fue uno de los principales factores del éxito de las primeras entregas.

Regreso de una comedia icónica a Netflix

En esta ocasión, la dirección estará a cargo de Kyle Newacheck, quien reemplazará a Dennis Dugan, responsable de las dos primeras películas. Además, el propio Sandler participará en el guion junto a Tim Herlihy, colaborador habitual del actor. Ambos también estarán involucrados en la producción del film junto a Jackie Sandler y Jack Giarraputo.

Aunque aún no se difundió una sinopsis oficial, todo indica que la historia retomará la vida de los protagonistas varios años después, manteniendo el humor y las situaciones familiares que caracterizaron a la saga. En paralelo, el proyecto forma parte de la estrategia de Netflix de apostar por secuelas de comedias exitosas.