La película argentina de suspenso en Netflix que te tendrá inmóvil frente a la pantalla

"La ira de Dios" es el thriller argentino de Netflix basado en la novela de Guillermo Martínez, que atrapa con misterio y suspenso.

La ira de Dios es una película argentina de suspenso disponible en Netflix. Es un thriller psicológico dirigido por Sebastián Schindel y está basado en la novela La muerte lenta de Luciana B. del escritor argentino Guillermo Martínez. ¡Prepara el pochoclo y acomódate en el sillón para disfrutar de este título en el gigante del streaming!

La historia sigue a Luciana, interpretada por Macarena Achaga, una joven que sospecha que un famoso escritor al que asistió es responsable de una serie de muertes en su familia. Cuando comienza a perder uno a uno a sus seres queridos en circunstancias misteriosas, busca ayuda de Esteban Rey, un periodista interpretado por Juan Minujín.

El escritor Kloster, papel de Diego Peretti, es presentado como un hombre carismático que también guarda secretos, lo que aumenta la tensión y el misterio a lo largo de la película.

netflix NETFLIX. La ira de Dios Netflix La ira de Dios fue muy popular en su estreno en Netflix, ubicándose en el Top 10 de películas en 47 países y siendo una de las producciones de habla no inglesa más vistas de la plataforma.

En el reparto también está Mónica Antonópulos, Guillermo Arengo, Romina Pinto, Pedro Merlo, Santiago Achaga y Ornella D'Elia, entre otros talentos.