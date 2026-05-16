No es Yellowstone: la serie western de Netflix ideal para ver este fin de semana

La serie de Netflix se sitúa en un pequeño pueblo de Texas, donde tres dinastías ganaderas se enfrentan por sus tierras, su legado y las personas que quieren.

No todas las series western necesitan apoyarse en la violencia o en grandes tiroteos para enganchar. Algunas encuentran su fuerza en el peso del pasado, en las disputas por la tierra y en los vínculos que nunca terminan de resolverse. Ahí aparece Ransom Canyon, una serie de Netflix que toma ese universo de ranchos, familias y territorio para construir una historia ideal para avanzar este fin de semana.

La trama se mete en la vida de un pequeño pueblo de Texas, donde tres dinastías ganaderas quedan atravesadas por la pasión, el poder y la pelea por sostener lo que consideran suyo. En el centro de esa historia está Staten Kirkland, un ranchero marcado por la pérdida y por una necesidad de justicia que lo empuja a seguir adelante incluso cuando todo alrededor parece resquebrajarse. A su lado aparece Quinn O’Grady, una vieja amiga con la que arrastra una relación tan cercana como difícil de ordenar.

Uno de los puntos que mejor le sientan a Ransom Canyon es justamente ese cruce entre western y melodrama. Netflix la presenta como un drama impulsado por el romance, y buena parte de su atractivo aparece en cómo mezcla el conflicto por la tierra con historias de amor, rivalidades viejas y tensiones que se arrastran desde hace años. Eso hace que la serie no dependa solo del paisaje o del rancho, sino también de todo lo que se juega entre sus personajes.

image Con Josh Duhamel y Minka Kelly al frente, la serie encuentra en el western romántico una forma efectiva de sostener el drama y la tensión. Netflix

Esta serie de Netflix se mira con mucha facilidad Uno de los puntos que mejor le sientan a Ransom Canyon es justamente ese cruce entre western y melodrama. Netflix la presenta como un drama impulsado por el romance, y buena parte de su atractivo aparece en cómo mezcla el conflicto por la tierra con historias de amor, rivalidades viejas y tensiones que se arrastran desde hace años. Eso hace que la serie no dependa solo del paisaje o del rancho, sino también de todo lo que se juega entre sus personajes.