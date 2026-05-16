Los 2 dramas románticos de Netflix para maratonear el fin de semana: son asiáticas y emocionantes

Mi némesis con aires de realeza y Almas gemelas, las dos series que acaban de estrenar en Netflix y generan expectativa.

Netflix tiene dos propuestas nuevas para maratonear un fin de semana de invierno, cuando las temperaturas bajan y se quiere desconectar de la rutina con historias románticas. Una de ellas es Mi némesis con aires de realeza y otra es Almas gemelas, ambas estrenaron en mayo.

En pocas palabras Netflix estrena dos dramas románticos asiáticos: "Mi némesis con aires de realeza" y "Almas gemelas" son las nuevas propuestas para maratonear.

"Mi némesis con aires de realeza" y "Almas gemelas" son las nuevas propuestas para maratonear. "Mi némesis" narra la historia de Kang Dan-sin, quien tras ser condenada a muerte reencarna en el cuerpo de una actriz y se relaciona con un empresario en Seúl. La serie combina dinámicas palaciegas y exigencias empresariales con toques de humor.

narra la historia de Kang Dan-sin, quien tras ser condenada a muerte reencarna en el cuerpo de una actriz y se relaciona con un empresario en Seúl. La serie combina dinámicas palaciegas y exigencias empresariales con toques de humor. "Almas gemelas" sigue a un joven que huye de Berlín tras arruinar la carrera de un amigo, y tras un incendio, es rescatado por un boxeador coreano. La serie se destaca por ser emotiva y tratar sobre la sanación de vínculos, reuniendo a estrellas de K-pop y actores asiáticos. Resumen generado por Thinkindot AI

La primera serie sigue a Kang Dan-sin, una joven que es condenada a muerte por sus crímenes. Cuando bebe el veneno, despierta en Seúl de 2026 y reencarna en el cuerpo de una actriz de bajo perfil que está grabando una película de época. Allí conoce a un arrogante y despiadado hombre empresarial con el que aprenderá sobre odio y amor.

A diferencia de los romances tradicionales, los dos protagonistas tienen personalidades oscuras, egoístas y manipuladoras. Además presenta un mundo de dinámicas palaciegas brutales y las exigencias empresariales, una combinación que ofrece momentos de humor y sátira.

No te pierdas el tráiler de la serie Embed - Mi Némesis Con Aires De Realeza TRÁILER OFICIAL Netflix Por otro lado, Netflix estrenó Almas gemelas, un conmovedor e intenso drama romántico. La serie de pocos capítulos sigue a un joven japonés que huye de Berlín tras arruinar la carrera de su mejor amigo. Pero tras quedar atrapado en un incendio, es rescatado por un boxeador coreano solitario.

Muchos la recomiendan porque es una de las puestas más emotivas de la plataforma, ideal para quienes buscan una historia emocionante sobre sanación de vínculos. Asimismo reúne a dos grandes estrellas asiáticas ídolo de K-pop Ok Taec-yeon y el actor japonés Hayato Isomura.