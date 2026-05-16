Hoy en Netflix: la serie de 6 temporadas perfecta para empezar a maratonear este sábado

Netflix tiene dentro de su catálogo una de las series más exitosas y adictivas de los últimos años. Con seis temporadas cargadas de acción, guerras y traiciones, Vikings volvió a posicionarse entre las producciones más elegidas por los usuarios que buscan una historia intensa para ver durante el fin de semana.

La serie se transformó en un fenómeno global gracias a su mezcla de drama histórico, batallas épicas y personajes inolvidables. A lo largo de sus temporadas, logró mantener a millones de espectadores atrapados con una trama cargada de poder, estrategia y violencia en el mundo vikingo. Si todavía no la viste en Netflix , este fin de semana puede ser el momento perfecto para empezar.

De qué trata Vikings

Vikings sigue la historia de Ragnar Lothbrok, un guerrero nórdico que desafía las reglas de su pueblo para explorar nuevas tierras y expandir su poder. A partir de allí, la ficción muestra enfrentamientos entre reinos, traiciones familiares y guerras que cambian el destino de los protagonistas.

Uno de los aspectos más destacados de la serie es su nivel de producción, con escenas de combate masivas, ambientaciones impactantes y personajes que evolucionan constantemente a lo largo de la historia.

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Una de las series históricas más vistas del streaming

Años después de su estreno, Vikings sigue siendo una de las series más buscadas dentro de Netflix. Su historia cargada de tensión, alianzas y conquistas mantiene vigente el interés de miles de usuarios que continúan descubriendo la producción o deciden volver a verla desde el inicio.

Vikings se estrenó en 2013 y se mantuvo al aire hasta 2020, convirtiéndose en una de las series históricas más exitosas de los últimos años. La producción cuenta con seis temporadas y un total de 89 episodios, todos disponibles en Netflix para maratonear de principio a fin.