¿LG o TCL? El mejor Smart TV para ver Netflix

La tecnología QLED y el sistema GoogleTV posicionan a este Smart TV como una opción superior para disfrutar de Netflix durante este año de eventos deportivos.

El mercado local de Smart TV ofrece opciones variadas que destacan por su relación entre precio y prestaciones. Este equipo utiliza un panel QLED que mejora la representación de los colores, permitiendo que la experiencia de usuario sea superior al momento de consumir contenido en Netflix.

El sistema operativo y las ventajas del Smart TV El Smart TV TCL de 55 pulgadas 50S5k incorpora Google TV como plataforma principal de navegación. A diferencia de otros sistemas propietarios que limitan las descargas, este software asegura actualizaciones periódicas y el acceso directo a la tienda Google Play. La disponibilidad de aplicaciones es total y la interfaz presenta una fluidez que facilita el paso entre diferentes servicios. Muchos compradores eligen este equipo de TCL en 2026 aprovechando las promociones vigentes por la Copa Libertadores y el Mundial de fútbol. Estos eventos deportivos impulsan la renovación tecnológica en la mayoría de los hogares argentinos.

Google Tv TCL El modelo de 65 pulgadas de TCL incluye conectividad HDMI 2.1 para consolas de juegos de última generación. TCL La integración con el ecosistema de Google permite además el uso de comandos de voz para buscar programas o controlar otros aparatos del hogar. El sistema operativo organiza el contenido de forma personalizada según los hábitos de consumo de cada integrante de la familia. Esta característica evita que el usuario pierda tiempo navegando por menús infinitos. Los fabricantes de TCL apuestan por esta simplicidad para captar al público que busca un aparato potente pero sencillo de operar cada día.

Calidad de imagen QLED para potenciar la experiencia en Netflix El panel QLED utiliza puntos cuánticos para filtrar la luz de fondo de la pantalla. Esta tecnología logra colores más vibrantes y blancos más puros en comparación con los paneles LED tradicionales. Para los usuarios frecuentes de Netflix, esto significa que las películas y las series con alto rango dinámico muestran un nivel de detalle mayor en las zonas oscuras y claras de la imagen. El televisor de TCL soporta formatos de imagen avanzados que aprovechan al máximo la calidad visual de las producciones originales de la plataforma.

El apartado sonoro también presenta especificaciones sólidas en este segmento. El equipo cuenta con audio Dolby Digital y parlantes integrados que entregan una potencia adecuada para un living de dimensiones medianas. El sonido es claro y mantiene la fidelidad incluso en niveles elevados de volumen. Si bien la marca LG ofrece modelos con paneles NanoCell u OLED de gran desempeño, el costo de un panel QLED de 55 pulgadas resulta más equilibrado para el consumidor que busca tamaño y fidelidad sin exceder su presupuesto anual.