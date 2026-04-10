Mercado Libre apuesta al Mundial 2026 con un Smart TV Philips 55" en oferta y 35% de descuento

A pocos meses de que el Mundial 2026 comience a meterse de lleno en la conversación cotidiana, el mercado tecnológico empieza a moverse con anticipación. En ese contexto, Mercado Libre ya salió a Smart TV jugar su partido con una propuesta pensada para los fanáticos del fútbol: un televisor de 55 pulgadas de Philips que apunta a mejorar la experiencia de ver los partidos en casa.

Se trata de un modelo que combina tamaño, calidad de imagen y funciones modernas, ideal para quienes buscan dar el salto al 4K antes de la cita mundialista. En un escenario donde cada detalle cuenta, contar con un televisor de estas características puede marcar la diferencia.

Uno de los puntos más destacados de estos Smart TV Philips es su resolución 4K Ultra HD (3840x2160) , que ofrece una imagen mucho más nítida y detallada que el tradicional Full HD. Esto se traduce en una mejor visualización de cada jugada, algo clave en transmisiones deportivas.

Con descuento del 35%, esta propuesta busca tentar a quienes quieren renovar su living.

El panel LED incorpora el motor Pixel Precise Ultra HD, que optimiza en tiempo real aspectos como el contraste, la fluidez y la reproducción del color. Además, la compatibilidad con tecnologías HDR como HDR10+, HLG y Dolby Vision permite mejorar el rango dinámico, logrando imágenes más realistas tanto en escenas claras como oscuras.

En algunos modelos, la experiencia se potencia con Ambilight, una tecnología característica de Philips que proyecta luces LED en la parte trasera del televisor, acompañando lo que sucede en pantalla y generando una sensación envolvente.

ChatGPT Image 9 abr 2026, 03_27_48 p.m. Mercado Libre impulsa la previa del Mundial 2026 con un Smart TV Philips de 55 pulgadas. Imagen generada por la IA

Un Smart TV ágil, conectado y listo para el gaming

En el apartado de software, estos televisores incluyen sistemas operativos como Titan OS o Android/Google TV, que permiten acceder de forma rápida a aplicaciones como Netflix, YouTube, Prime Video y Disney+. La navegación es sencilla y fluida, pensada para todo tipo de usuarios.

También cuentan con compatibilidad con asistentes de voz como Alexa y Google Assistant, lo que facilita el control del televisor mediante comandos simples. En cuanto a conectividad, ofrecen entre tres y cuatro puertos HDMI —muchos con soporte para tecnologías como ARC, eARC, VRR y ALLM— además de dos entradas USB.

Para quienes también utilizan consolas, el televisor suma funciones clave como ALLM (modo de baja latencia automática) y VRR (frecuencia de actualización variable), que mejoran la experiencia de juego al reducir demoras y evitar cortes en la imagen.

ChatGPT Image 2 abr 2026, 02_12_59 p.m. Samsung suma Tizen, Bixby y amplia conectividad para convertir este televisor en una opción versátil. Imagen generada por la IA

Buen rendimiento general y una oferta que se vuelve tentadora

El apartado de sonido está respaldado por Dolby Atmos, que aporta mayor profundidad y sensación envolvente, aunque la potencia se mantiene en un estándar de 20W (2x10W). En diseño, el equipo presenta líneas modernas, con marcos delgados y compatibilidad con soportes VESA para colgarlo en pared, adaptándose a distintos espacios.

Recién en este punto aparece uno de los datos que termina de inclinar la balanza: el precio. Este Smart TV, que originalmente se ofrecía a $999.999, ahora puede encontrarse en Mercado Libre por $649.899, lo que representa un descuento del 35%. Además, existe la posibilidad de financiarlo en hasta seis cuotas de $148.296.

Con este combo de prestaciones, tamaño y rebaja, la propuesta de Philips se posiciona como una de las alternativas más interesantes para quienes buscan llegar bien equipados al Mundial 2026, sin realizar una inversión desmedida.