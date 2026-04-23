Netflix: la serie española que todos quieren maratonear estrena segunda temporada

El 15 de mayo llegará a Netflix la segunda temporada de la serie de los creadores de La Casa de Papel. Imperdible.

El mes de mayo viene con todo en Netflix. Para el 15 del próximo mes la plataforma de streaming tiene prevista la segunda temporada de una serie española exitosa: Berlín y la dama del armiño prometen romperla en la plataforma.

Netflix: de qué se trata “Sevilla, un lugar hermoso… para un gran robo. Berlín, con la mira puesta en una obra de arte de valor incalculable, reúne a su equipo para planear un atraco explosivo”, señala la sinopsis de Netflix sobre la serie de los creadores de La Casa de Papel.

berlin Berlín estrena el 15 de mayo en Netflix. Fuente: Netflix.

En esta segunda temporada de la serie la banda se trasladará a Sevilla para dar un golpe maestro. Fingirán robar el cuadro de Leonardo da Vinci, "La dama del armiño" para poder vengarse del Duque de Málaga.

Para lograr el objetivo, el carismático personaje logró reunir a un equipo especializado en una misión que promete no solo adrenalina y explosiones, sino también esa sofisticación técnica que caracteriza a sus planes.