La playa del Caribe colombiano que enamora a los argentinos

Es un destino que gana terreno. Cada vez más argentinos miran al Caribe colombiano por sus playas y costos más accesibles. En esta temporada , las búsquedas suben y las agencias reportan mayor demanda. Entre todas las opciones, una playa se destaca por su belleza y buena relación precio-calidad.

El foco está en Playa Blanca, ubicada en la isla Barú, a pocos kilómetros de Cartagena de Indias. Es famosa por su arena clara y aguas calmas. Su cercanía con la ciudad facilita el acceso y baja costos de traslado.

Los paquetes desde Argentina incluyen vuelo y estadía con precios más bajos que destinos como Cancún o Punta Cana. En temporada media, agencias ofrecen promociones con cuotas y descuentos. Este factor impulsa el interés en viajeros que buscan Caribe sin gastar de más.

El clima es otro punto fuerte. Durante gran parte del año, las temperaturas rondan entre 27 y 31 grados. Esto permite disfrutar playa casi todos los días. La temporada actual combina buen tiempo con menor saturación que meses pico.

playa

En Playa Blanca, la oferta es variada. Hay alojamientos simples frente al mar y opciones más completas en Barú. Restaurantes locales ofrecen pescado fresco, arroz de coco y platos típicos a precios accesibles. Esto suma valor a la experiencia sin elevar el gasto total.

El acceso es sencillo. Desde Cartagena, se llega en lancha o por carretera en cerca de una hora. Esta facilidad atrae tanto a quienes viajan por pocos días como a quienes planean estancias más largas en la zona.