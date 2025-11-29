No es bicarbonato ni vinagre: el ingrediente que elimina el sarro de las canillas
El sarro se acumula en la canilla del baño debido al calcio y magnesio que deja el agua. Este ingrediente de casa lo elimina en minutos.
Debido a la densidad del agua, es casi imposible escapar del sarro en la canilla del baño de casa. Se convierte en un problema doméstico que se repite en casi todos los hogares y aunque, el bicarbonato y el vinagre pueden servir para combatirlo, hay una opción todavía más sencilla: el limón.
Este ingrediente, que suele estar en cualquier hogar, puede ayudarte a recuperar el brillo de la grifería sin gastar de más ni usar productos agresivos.
Por qué el limón es tan efectivo en la limpieza
El limón tiene un alto contenido de ácido cítrico, una sustancia clave para disolver los restos de calcio y magnesio que forman el sarro. A diferencia del vinagre, no deja olor fuerte y resulta menos invasivo para ciertas superficies delicadas. Además, aporta un aroma fresco y natural, algo que suma puntos cuando se trata de limpieza en el hogar.
Cómo usar el limón paso a paso
El procedimiento es tan simple como efectivo:
- Cortá un limón por la mitad.
- Frotá la pulpa directamente sobre la canilla, insistiendo en las zonas donde se nota más el sarro.
- Dejá actuar entre diez y quince minutos.
- Enjuagá con agua tibia.
- Secá con un paño suave para devolverle el brillo.
- Si el sarro está muy adherido, se puede repetir el proceso o dejar actuar el jugo durante algunos minutos más.
Un truco extra para casos difíciles
Cuando las canillas están muy afectadas, hay un método que suele dar resultados rápidos. Empapá un algodón o un trapo con jugo de limón y apoyalo sobre la zona con sarro durante unos treinta minutos. Al retirarlo y limpiar, el cambio suele notarse de inmediato.